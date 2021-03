Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera: pierwsze opinie zapowiadają... kapitalny film? Jest finałowy zwiastun

HBO Max

Po serii spotów i innych pomniejszych materiałów promocyjnych przyszedł czas na zwiastun finałowy, który w niedzielę wieczorem pojawił się w sieci. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera nadciąga: już 18 marca widzowie będą mogli zapoznać się z oryginalną wizją reżysera, który pierwotnie miał dać fanom kinowe widowisko z drużyną herosów DC w rolach głównych. Z kolei już dziś o godzinie 18:00 będziecie mogli przeczytać naszą bezspoilerową, przedpremierową recenzję.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - pierwsze opinie

Tymczasem spadło embargo na opinie w social mediach, a te są... w zdecydowanej większości pozytywne. Oczywiście nie dowiadujemy się z nich zbyt wiele, możemy jednak przeczytać, że mimo imponującego czasu trwania seans wcale się nie dłuży, a film rzeczywiście jest w przeważającej części innym obrazem niż wersja kinowa (choć należy pamiętać, że ostatecznie jest to ta sama historia, tylko opowiedziana w inny sposób). Film nie sprawi, że osoby, które za filmami i stylem Snydera nie przepadają teraz zmienią zdanie, ale według jednego z widzów nawet one przyznają, że Snyder Cut jest o wiele lepszy niż obraz Whedona. Postacie są lepiej rozwinięte i nakreślone, a historia spójna. Czytamy, że zdecydowanie najlepiej wypada Cyborg, a jego historia jest sercem tego filmu. Widzowie chwalą Raya Fishera i wątek jego postaci. Zgadzają się, że przez zdecydowaną większość seansu kategoria R w ogóle nie jest odczuwalna. Film ma zapewnić wiele emocji i wbrew pozorom nie uderzać w tak mroczne tony, jak choćby Batman v Superman (znajdziemy w nim wiele humoru). Tytułowa grupa wypada znacznie ciekawiej, ma lepszą dynamikę, każdy dostaje swoje pięć minut, choć czuć, że nie wykorzystano potencjału części postaci i aktorów.

Oczywiście, pierwsze opinie w social mediach powinniśmy traktować z pewnym dystansem (rzadko bywają one nieprzychylne); już dziś o 18 w sieci pojawią się recenzje dziennikarzy z całego świata, a w czwartek sami przekonacie się, czy warto było czekać.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - finałowy zwiastun

W filmie wystąpią: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa oraz Ray Fisher. Tytułowa Liga Sprawiedliwości stanie do walki, aby uchronić planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami. Produkcja trwać będzie ok. czterech godzin.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Przypominamy, że będzie to film znacząco różniący się od kinowej wersji, która zadebiutowała na ekranach w 2017 roku. Gdy Zack Snyder musiał zrezygnować z reżyserii z powodu rodzinnej tragedii, Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona, by ten dokończył widowisko. Według dostępnych informacji Whedon wyrzucił 3/4 materiału stworzonego przez Snydera i nakręcił większość filmu od nowa - w głośno komentowanych i bardzo drogich dokrętkach. To przez nie budżet kinowej wersji wzrósł do 300 mln dolarów. Ostatecznie okazała się ona porażką artystyczną i komercyjną.