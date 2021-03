Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - superbohaterowie ramię w ramię w boju. Klimatyczne zdjęcie i spot

materiały prasowe

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera promowana jest nowym spotem, który pokazuje ujęcia z wielkie bitwy zjednoczonych armii Ziemi z oddziałami Darkseida. Do tego jest zdjęcie, na którym grupa superbohaterów ramię w ramię rusza do akcji. Wygląda na to, że to jedno z ujęć z finałowej konfrontacji, ale warto zaznaczyć, że nie było takiej sceny w kinowej wersji Jossa Whedona.

Zack Snyder w rozmowie z New York Times znów został zapytany o pomysły na kontynuacje, które - jak ponownie podkreślił - nigdy nie powstaną. Wyjawił, że wielkim finałem historii miała być gigantyczna bitwa na Ziemi. Gdy Darkseid dotarł na naszą planetę ze swoimi wojskami, armie Ziemi miały ponownie się zjednoczyć. Na polu spektakularnej bitwy mieli być Atlantydzi, Amazonki oraz ludzie, ale tym razem w postaci komandosów i lotniskowców.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - spot

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - galeria

Nowe zdjęcie znajduje się na początku pełnej galerii filmu.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera zaplanowana jest na 18 marca 2021 roku na HBO GO.