Nintendo zapowiedziało nowy sprzęt "dla graczy". Raczej nikt się tego nie spodziewał

Podczas gdy praktycznie cały świat czeka na ujawnienie Switcha 2, Nintendo postanowiło zaskoczyć fanów i zapowiedzieć zupełnie inny sprzęt. Nie jest to konsola, choć pewnego powiązania z grami nie zabrakło. Mowa bowiem o Alarmo, czyli... interaktywnym budziku, który zapewni posiadaczom pobudkę poprzez odgrywanie dźwięków i muzyki z popularnych produkcji, takich jak Super Mario Odyssey czy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Z rana będziemy mogli usłyszeć między innymi charakterystyczny odgłos podnoszonych monetek czy księżniczkę Zeldę wypowiadającą słowa "wake up Link".

Nintendo Alarmo

To jednak nie jedyne funkcje Alarmo. Budzik będzie mógł odtwarzać również relaksującą muzykę, gdy będziemy kładli się spać, a zastosowany czujnik ruchu nie tylko zapisze informacje o naszym śnie, ale też umożliwi automatyczne wyłączanie alarmu, gdy tylko wykryje, że podnieśliśmy się z łóżka. Po połączeniu się z Internetem będziemy mogli pobierać również darmowe aktualizacje z nowymi dźwiękami i muzyką.

Nintendo Alarmo trafi do sprzedaży na początku 2025 roku, ale abonenci usługi Nintendo Switch Online z USA i Kanady mogą zamówić swój egzemplarz już teraz. Cena tego wyjątkowego budzika to 99,99$, a więc około 390 zł.