World of Warcraft: Dragonflight - patch 10.15 z nowym mega-lochem i zaskakującą specjalizacją Evokera

fot. Blizzard

Chociaż niedawno zadebiutowała aktualizacja 10.1 do World of Warcraft: Dragonflight, to twórcy już podzielili się planami na niedaleką przyszłość. Kolejny patch wprowadzi do gry zupełnie nowy mega-loch o nazwie Dawn of the Infinite. Miejsce to będzie dostępne jedynie na poziomie trudności Mythic, a gracze zmierzą się w nim z ośmioma wymagającymi bossami.

Oprócz tego w nadchodzącej aktualizacji pojawi się nowy typ publicznych wydarzeń (Time Rifts) oraz kolejna, trzecia specjalizacja dla Draktyrskich Przywoływaczy (Dracthyr Evoker). Będzie ona nazwana Augmentation i nie skupi się na tankowaniu (na co liczyło wielu graczy), a na zadawaniu obrażeń. Co ciekawe jednak, wiele z umiejętności nie będzie robiło tego bezpośrednio, a poprzez wzmacnianie zdolności sojuszników.

Patch 10.15 przyniesie także interesujące zmiany dla czarnoksiężników. Klasa ta stanie się dostępna dla kolejnych ras, w tym między innymi nocnych elfów, pandarenów i draenei, a wygląd jednego z demonów, chochlika (imp) będzie można spersonalizować po ukończeniu serii zadań.

Aktualizacja 10.15 ma zadebiutować latem tego roku. Dokładny termin nie został jeszcze ujawniony.