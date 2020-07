World of Warcraft trafi na konsole? Wersja na Xbox One X z kategorią wiekową w Brazylii

Blizzard Entertainment

World of Warcraft to MMORPG, które cieszy się sporą popularnością mimo ponad 15 lat na karku. Jest to jednocześnie też tytuł, który kojarzy się wyłącznie z PC. W sieci pojawiła się jednak kolejna sugestia, że w planach może znajdować się port tej produkcji na konsole. Wersja na Xbox One X doczekała się bowiem klasyfikacji w Brazylii.

Nie można wykluczyć, że jest to jedynie błąd. Warto jednak przypomnieć, że w rozszerzeniu Shadowlands wprowadzona zostanie obsługa kontrolera. Przedstawiciele firmy Blizzard Entertainment informowali, że nie ma to związku z portem i jest to jedynie odpowiedź na potrzeby niektórych graczy, którzy już wcześniej korzystali z różnego rodzaju fanowskich modów wprowadzających taką opcję. Możliwe jednak, że deweloperzy po prostu nie byli jeszcze upoważnieni do ujawnienia konsolowej wersji gry.

World of Warcraft: Shadowlands, najnowszy dodatek do MMORPG od firmy Blizzard, zadebiutuje przed końcem tego roku. Dokładna data nie została ujawniona.