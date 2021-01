Wrong Turn - nowy zwiastun reboota Drogi bez powrotu. Premiera także online

fot. materiały prasowe

Wrong Turn to nadchodzący horror, będący rebootem serii Droga bez powrotu, która zapoczątkowana została w 2003 roku. Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun produkcji w reżyserii Mike'a P. Nelsona. Twórcą scenariusza jest Alan B. McElroy, który napisał również oryginalny film. Jak się okazuje, premiera filmu odbędzie się w USA nie tylko w kinach. Widzowie będą mogli obejrzeć produkcję miesiąc po kinowym otwarciu w domowym zaciszu. Nie wiadomo jednak dokładnie, za pomocą jakiej platformy.

Czego możemy spodziewać się po fabule nowej odsłony Drogi bez powrotu? Twórcy filmu zabiorą nas w leśne tereny Appalachów. To tam na wycieczkę wybiorą się przyjaciele z Nowego Jorku. Grupa młodych ludzi postanawia zrobić sobie wycieczkę na łonie natury, jednak w górach napotykają społeczność The Foudation. To ludzie mieszkający w górach od dawien dawna i nie są skorzy do zawierania nowych przyjaźni...

W filmie występują Emma Dumont, Matthew Modine, Damian Maffei, Bill Sage, Valerie Jane Parker, Chaney Morrow oraz David Hutchinson.

Wrong Turn - zwiastun

Wrong Turn - premiera w wybranych kinach w USA 26 stycznia, a 26 lutego online.