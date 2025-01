Robert Pattinson Batmanem w DCU? Matt Reeves niczego nie wyklucza

fot. IMDb

Kiedy w kinach brylował Batman z Robertem Pattinsonem, DCU dopiero było w fazie planowania. Po oficjalnej zapowiedzi przedstawiono plan na nowe, kinowe uniwersum, które miałoby przedstawić kolejnego Batmana w solowym filmie The Brave and the Bold. Od jakiegoś czasu krążą jednak plotki na temat tego, że sukces filmu Matta Reevesa mógłby skłonić Jamesa Gunna do połączenia tych dwóch światów. Wówczas Robert Pattinson byłby Batmanem również w DCU.

James Gunn do tej pory wypowiadał się dyplomatycznie w tym temacie, a w tej sprawie zaczepiono również samego Matta Reevesa podczas gali rozdania Złotych Globów.

Wszystko sprowadza się do tego, czy miałoby to sens. To co jest świetne, to fakt, że James [Gunn] i Peter [Safran] pozwolili nam na opowiedzenie tej kryminalnej historii z Batmanem w roli głównej, co było dla mnie bardzo ważne. Nie jestem w stanie powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Teraz skupiam się przede wszystkim na tym, żeby rozpocząć zdjęcia do Batmana 2 i stworzyć wyjątkowy film.

Na pytanie o to, co by się stało, gdyby szefostwo zdecydowało, że chce Roberta Pattinsona w roli Batmana DCU, Matt Reeves odpowiedział: "Nie wiem. Zobaczymy, co się stanie."

