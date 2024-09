fot. Łukasz Bąk

Wrooklyn Zoo to nowy film w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego. Historia to kolejna reinterpretacja słynnej historii o Romeo i Julii, tym razem w ramach wrocławskich realiów rzeczywistości. To współczesna opowieść o potędze miłości, przyjaźni i zagrożeniu ze strony niebezpiecznych ludzi, które może przezwyciężyć tylko głębokie uczucie. Warto dodać, że najnowszy film twórcy Hardkor Disko oraz Ślepnąc od świateł zawalczy o statuetkę Złotych Lwów na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W sieci pojawił się utwór promujący film, którego możecie posłuchać poniżej.

Wrooklyn Zoo

Wrooklyn Zoo - o filmie

Prawdziwa miłość wymaga poświęceń, a droga do jej spełnienia nie zawsze jest łatwa. W mieście, w którym ulicami trzęsą członkowie brutalnego gangu spotkają się dwa odmienne światy. Świat Kosy – kończącego liceum charyzmatycznego skejta, dla którego całą rodzinę stanowią kumple oraz kochający go nad życie dziadek. I świat Zory – obdarzonej cudownym głosem magnetycznej romskiej dziewczyny, która czuje się ograniczana przez rodzinne tradycje i którą pociąga inne życie. Gdy ta dwójka młodych ludzi się spotka – wszystko zapłonie. Ich serca. Ich miasto. Ich życia. A wraz z nimi rzeczywistość dookoła.

W głównych rolach występują debiutanci: Mateusz Okuła i Natalia Szmidt. Ponadto w obsadzie są Jan Frycz, Konrad Eleryk, Renata Dancewicz oraz Hanna Koczewska. W filmie gościnnie wystąpił amerykański mistrz deskorolki Tony Trujillo oraz cała lista zaskakujących nazwisk ze świata polskiej popkultury. Autorem scenariusza jest Krzysztof Skonieczny.