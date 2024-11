James Gunn zmienia zdanie - 1. sezon Peacemakera jednak kanoniczny z DCU. Poza TĄ sceną

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Kwestia kanoniczności 1. sezonu Peacemakera to temat, który od dawna przewijał się w sieci i był komentowany przez Jamesa Gunna, obecnego ojca DCU, które narodzi się w grudniu wraz z premierą animowanego Creature Commandos. Raz mówiono, że oryginalna seria z Johnem Ceną w roli głównej jest częściowo kanoniczna, a raz zaprzeczano temu. Teraz James Gunn wypowiedział się w tym temacie po raz kolejny i potwierdził tym razem, że.... 1. sezon Peacemakera jest niemal w pełni kanoniczny dla DCU.

Legion samobójców: The Suicide Squad W Creature Commandos widać i słychać, jak postaci rozmawiają o wydarzeniach z Peacemakera i. Te rzeczy, o których oni mówią stają się automatycznie kanoniczne.

A co z Ligą Sprawiedliwości? Każdy, kto obejrzał finałowy odcinek Peacemakera wie, że pojawia się w nim na kilka chwil Liga Sprawiedliwości. Co prawda nie udało się zebrać wszystkich aktorów, a jedynie Jasona Momoę oraz Ezrę Millera, ale nadal jest to moment, który mocno miesza w ewentualnej kanoniczności DCU. Co na to James Gunn? Rozwiązanie jest proste.

Prawda jest taka, że większość Peacemakera jest kanoniczna poza sceną z Ligą Sprawiedliwości, co poruszymy w kolejnej serii.

Peacemaker: sezon 2 - co wiadomo?

Szczegóły fabularne nadchodzącego sezonu pozostają tajemnicą. Na ekranie znów zobaczymy Danielle Brooks i Steve'a Agee. Do obsady dołączyli Sol Rodriguez oraz David Denman, którzy zagrają odpowiednio Sashę Bordeaux i "Larry'ego". Natomiast Frank Grillo ma ponownie wcielić się w Ricka Flaga Sr., pragnącego pomścić swojego syna (Joel Kinnaman).

Gunn, Peter Safran i Matt Miller pełnią funkcje producentów wykonawczych. W produkcję są również zaangażowani Cena oraz Stacy Littlejohn.

2. sezon Peacemakera będzie miał premierę w sierpniu 2025 roku.

Seriale DC - ranking według krytyków