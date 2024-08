fot. Łukasz Bąk

Wrooklyn Zoo w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego to przeniesiona na ulice Wrocławia i Los Angeles, współczesna wersja Romeo i Julii, gdzie ideały przyjaźni i miłości zderzają się z twardą rzeczywistością zasad dyktowanych przez gang bezwzględnych bandytów. To podana w formie współczesnej baśni historia o potędze miłości, która dzięki determinacji w dążeniu do prawdy i pragnieniu wolności potrafi przezwyciężyć nienawiść, a nawet śmierć.

W głównych rolach występują debiutanci: Mateusz Okuła i Natalia Szmidt. Ponadto w obsadzie są Jan Frycz, Konrad Eleryk, Renata Dancewicz oraz Hanna Koczewska. W filmie gościnnie wystąpił amerykański mistrz deskorolki Tony Trujillo oraz cała lista zaskakujących nazwisk ze świata polskiej popkultury. Autorem scenariusza jest Krzysztof Skonieczny.

Warto dodać, że najnowszy film twórcy Hardkor Disko oraz Ślepnąc od świateł zawalczy o statuetkę Złotych Lwów na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wrooklyn Zoo będzie mieć premierę 18 października w kinach. Zobaczcie poniżej teaser tego sensacyjnego dramatu.

Wrooklyn Zoo - teaser

Wrooklyn Zoo - zdjęcia

Wrooklyn Zoo - fabuła

Prawdziwa miłość wymaga poświęceń, a droga do jej spełnienia nie zawsze jest łatwa. W mieście, w którym ulicami trzęsą członkowie brutalnego gangu spotkają się dwa odmienne światy. Świat Kosy – kończącego liceum charyzmatycznego skejta, dla którego całą rodzinę stanowią kumple oraz kochający go nad życie dziadek. I świat Zory – obdarzonej cudownym głosem magnetycznej romskiej dziewczyny, która czuje się ograniczana przez rodzinne tradycje i którą pociąga inne życie. Gdy ta dwójka młodych ludzi się spotka – wszystko zapłonie. Ich serca. Ich miasto. Ich życia. A wraz z nimi rzeczywistość dookoła.