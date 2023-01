Lubisz film Przyczajony tygrys, ukryty smok? Krótkometrażówka z artystami sztuk walki cię zachwyci!

fot. zrzut ekranu/YouTube

Kanał na YouTube - @bluehippofilms opublikował robiącą wrażenie produkcję krótkometrażową o pojedynku dwóch utalentowanych wojowników. Twór zaliczający się do kina wuxia odznacza się nietuzinkową obsadą. Aktorami, biorącymi udział w starciu byli mistrzowie sztuk walki, tj. prawdziwi artyści, którzy opanowali wushu do perfekcji. W opisie można przeczytać, że twórcom zależało na ekscytującej akcji, dlatego zdecydowali się zaangażować wyspecjalizowane osoby. Produkcja powstała z pasji - stworzona przez ludzi niezwiązanych zawodowo z telewizją i filmem - po to, aby urzeczywistnić marzenie o wushu jako centralnym punkcie kina akcji. Reżyseria należała do Zhu Xian.

Wuxia to chiński gatunek literacki, który zainspirował filmowych twórców do produkcji kina wuxia. W tworach tego rodzaju akcja rozgrywa się najczęściej wśród klas wyższych. Podczas pojedynków dominuje walka na broń białą, a całość dopełniają elementy fantasy (latanie, nadludzkie zdolności wojowników). Bohaterzy perfekcyjnie znają wushu - chińskie sztuki walki. Wszystko dzięki treningom pod okiem mistrzów. Jednymi z bardziej znanych filmowych propozycji wuxia są: Przyczajony tygrys, ukryty smok i Hero.

Film krótkometrażowy

Krótkometrażówka skupia się na fantastycznym pojedynku dwóch wojowników. W głębi bambusowego lasu dzieją się niesamowite sceny walk okraszone efektami specjalnymi.