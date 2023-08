Wybierz miłość - zwiastun komedii romantycznej. To wy zdecydujecie, z kim skończy główna bohaterka

fot. Netflix

Wybierz miłość to interaktywna komedia romantyczna, czyli w trakcie filmu jako widzowie Netflixa będzie dostawać możliwe decyzje bohaterki do wyboru w danym temacie. A ostatecznie to my zadecydujemy, z którym z trzech adoratorów kobieta skończy. Jest to ten sam rodzaj rozrywki, jaki choćby mieliśmy w filmie Black Mirror: Bandersnatch, ale po raz pierwszy zrobiono coś takiego z komedią romantyczną. Pomimo możliwości wyboru Netflix przestrzega, że nie wszystko może się potoczyć po myśli widza, więc najwyraźniej szykują jakieś niespodzianki w tej historii. Nie wiadomo, ile wariantów zakończenia przygotowano.

Wybierz miłość - zwiastun

Wybierz miłość - o czym jest film?

Życie Cami Conway (Laura Marano) zdaje się być idealne. Ma wymarzoną pracę inżyniera dźwięku i szykuje się do zaręczyn, małżeństwa i założenia rodziny ze swoim fantastycznym chłopakiem Paulem (Scott Michael Foster). A jednak czuje, że czegoś jej brakuje. Czy to tylko obawa przed pominięciem i niechęć do zaangażowania się? Czy może przegapiła szansę na jeszcze lepszą karierę — choćby jako piosenkarka — o której zawsze marzyła? Czy Paul na pewno jest miłością jej życia? A może jest nią Rex Galier (Avan Jogia), seksowny brytyjski rockman, który oczarował ją, gdy tylko wkroczył do jej studia? A może jest to Jack Menna (Jordi Webber), jej pierwszy chłopak, „ten, który się wymknął” — idealistyczny globtroter, który właśnie wrócił do domu i pragnie na nowo rozpalić ich młodzieńczą namiętność? Cami staje przed całym wachlarzem kuszących, ale trudnych wyborów: od poważnych dylematów etycznych po frywolne gry w „prawda czy wyzwanie”.

Wybierz miłość - premiera 31 sierpnia 2023 roku w Netflixie.