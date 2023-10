Wybrani - 4. sezon serialu zadebiutuje w kinach. Nowy plakat i trailer; Jezus i jego wyznawcy

Fot. Materiały prasowe

Wszystkie odcinki 4. sezonu Wybrani najpierw zadebiutują w kinie, zanim zostaną opublikowane na platformach streamingowych. Premiera odbędzie się w lutym 2024 roku, a dystrybucją zajmie się Fathom Events. Poniżej możecie zobaczyć dokładne daty, a także plakat i trailer, promujące nowy sezon.

Wybrani - 4. sezon serialu zadebiutuje w kinach

Tak będzie wyglądać kinowa premiera 4. sezonu Wybranych: 1 lutego 2023 roku przez 2 tygodnie będą wyświetlane odcinki 1–3, od 15 lutego pojawią się odcinki 4–6, a wreszcie 29 lutego będzie można obejrzeć odcinki 7–8.

Wybrani - nowy plakat i trailer

W 4. sezonie serialu Wybrani wrogowie Jezusa Chrystusa będą coraz bliżej, gdy jednocześnie jego naśladowcy będą mieć problem, by dotrzymać kroku swojemu pasterzowi, przez co będzie zmuszony radzić sobie z problemami w pojedynkę.

