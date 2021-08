Wyprawa do dżungli - powstanie kontynuacja filmu Disneya

fot. Disney

Wyprawa do dżungli to przygodowy film Disneya, który jest oparty na jednej z atrakcji z parków rozrywki koncernu. Wcześniej pojawiały się informacje, że kontynuacja jest już w przygotowaniu. Dwayne Johnson, jedna z gwiazd widowiska donosiła, że czeka go spotkanie w sprawie kontynuacji widowiska. Wygląda na to, że rozmowy zakończyły się pomyślnie.

Portal The Hollywood Reporter podaje, że sequel powstanie. Do swoich ról w sequelu powrócą Dwayne Johnson i Emily Blunt. Na stołku reżysera ma powrócić także Jaume Collet-Serra, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone. Wyprawa do dżungli na ten moment może pochwalić się 100 milionami dolarów zarobionymi w krajowym box office.

Bohaterami produkcji są kapitan statku wycieczkowego Frank Wolff oraz badaczka, dr Lily Houghton. Kobieta wynajmuje Franka, aby przeprawił ją przez Amazonkę. Lily chce dotrzeć do legendarnego, magicznego drzewa, które posiada wyjątkowe właściwości lecznicze. Jednak bohaterowie w drodze do miejsca ukrycia drzewa będą musieli zmierzyć się z konkurencyjną wyprawą i przeklętymi konkwistadorami.