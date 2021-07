Wyprawa do dżungli - Disney nakręci sequel? Zobaczcie dwa nowe plakaty

fot. Disney

Na ekrany amerykańskich kin, po kilkukrotnym opóźnianiu daty premiery, wszedł wreszcie film Wyprawa do dżungli. Produkcja Disneya z Emily Blunt oraz Dwaynem Johnsonem, którą polscy widzowie obejrzeć będą mogli już pod koniec lipca, spotyka się w USA z bardzo dobrym przyjęciem. Na tyle dobrym, że Disney już myśli o kontynuacji. Obecnie trwają rozmowy na ten temat, a swoją gotowość do udziału w sequelu wyraził do tej pory Dwayne Johnson.

Przypomnijmy, że Wyprawa do dżungli opowiada o kapitanie statku Franku Wolffie oraz badaczce, doktor Lily Houghton. Houghton wybiera się z Londynu do amazońskiej dżungli, a Frank przewozi ją przez rzekę na pokładzie swego statku. Bohaterka chce odkryć pradawne drzewo, które ma niezwykle zdolności lecznicze. Badaczka uważa, że w ten sposób może zmienić przyszłość medycyny. Na drodze duetu pojawią się jednak zagrożenia. Okazuje się, że stawka jest bardzo wysoka - w grę wchodzi los całej ludzkości.

Dwa dwa nowe plakaty filmu znajdziecie w poniższej galerii.

Wyprawa do dżungli

Do obsady filmu Wyprawa do dżungli, oprócz Emily Blunt i Dwayne'a Johnsona, należą Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons i Paul Giamatti.

Scenariusz napisali Michael Green, Glenn Ficarra i John Requa. Reżyserem filmu jest Jaume Collet-Serra.

Wyprawa do dżungli - premiera w polskich kinach już 30 lipca 2021.