Wyprawa do dżungli - nowy zwiastun. Przygoda, kościotrupy i akcja

fot. materiały prasowe

Wyprawa do dżungli opowiada o kapitanie statku Franku Wolffie i badaczce dr. Lily Houghton. Wybiera się ona z Londynu do amazońskiej dżungli, w której zatrudnia Franka, by przewiózł ją rzeką na pokładzie zdezelowanego statku La Quila. Bohaterka chce odkryć pradawne drzewo, które ma niezwykle zdolności lecznicze. Lily uważa, że to może zmienić przyszłość medycyny, Na drodze duetu pojawią się jednak nadnaturalne zagrożenia, a stawka rośnie z każdą chwilą. Wkrótce okazuje się, że w grę wchodzi los ludzkości.

Wyprawa do dżungli - zwiastun

W obsadzie są Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez and Jack Whitehall, with Jesse Plemons i Paul Giamatti. Za scenariusz odpowiadają Michael Green, Glenn Ficarra i John Requa, a autorami historii są y John Norville, Josh Goldstein, Glenn Ficarra i John Requa. Za kamerą stoi Jaume Collet-Serra.

Wyprawa do dżungli - premiera w USA w kinach i w platformie Disney+ odbędzie się 30 lipca 2021 roku. Film trafi do polskich kin również 30 lipca 2021 roku.