Kto po Pingwinie? TEN złoczyńca z Batmana ma dostać swój serial

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według dziennikarza Dereka Faraciego, prowadzącego obecnie podcast Marvelvision, kolejnym serialem ze świata Mrocznego Rycerza z filmu Batman z 2022 roku będzie historia Jokera. Chodzi o postać, którą w filmie zagrał Barry Keoghan, a o której niewiele wiemy z dotychczasowej fabuły. Informację tę potwierdza dziennikarz portalu Slashfilm.

Joker z serialem

Według Faraciego serial ma rozgrywać się po wydarzeniach z filmu The Batman Part II, w którym Jokera nie zobaczymy, jednak ma on być głównym czarnym charakterem w Batmanie 3. Pingwin pełni rolę pomostu między The Batman a jego sequelem, ponieważ serial zakończy się w momencie, w którym ma rozpocząć się nadchodzący film. Matt Reeves, twórca tej franczyzy, planuje podobne rozwiązanie dla kolejnej produkcji odcinkowej, którą ma być właśnie serial o Jokerze.

Wcześniej Matt Reeves zapowiadał, że powstaną kolejne seriale w stylu tego, co zobaczyliśmy w Pingwinie. Oficjalnie nie ujawniono jeszcze żadnych szczegółowych planów, ale inne plotki sugerują, że jednym z bohaterów kolejnego serialu mógłby być Harvey Dent, znany jako Dwie Twarze.

Na razie informacje te nie zostały potwierdzone ani zdementowane, więc warto podchodzić do nich z dystansem.