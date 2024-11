Gwiazda Moon Knighta została wycięta z Gladiatora 2. Powodem pochodzenie aktorki czy niepotrzebny romans?

fot. Disney+

Reklama

W zeszłym roku pojawiły się informacje mówiące o tym, iż gwiazda Moon Knighta, May Calamawy, dołączyła do obsady Gladiatora 2 i wcieli się w jedną z kluczowych postaci. Okazuje się jednak, że w kinowej wersji filmu aktorka nie znalazła się nawet w jednej scenie. Sama to potwierdziła podczas London Comic-Con w ostatni weekend, choć nie zdradziła powodów stojących za wycięciem jej scen.

Chociaż May Calamawy jest smutna, że jej postać nie znalazła się w ostatecznej wersji filmu, to nadal było jednym z jej najlepszych doświadczeń w życiu. Kochała pracować z Denzelem Washingtonem. Uważa go za niesamowitego człowieka, z którym łatwo się pracuje. Czuła się przy nim komfortowo.

Kilka zdjęć z planu oraz te słowa wskazują, że jej postać pojawiała się w scenach z bohaterem Denzela Washingtona. Spekuluje się, że Calamawy mogła wcielić się w jego asystentkę. Jest też kilka innych teorii, a jedna z nich mocno kontrowersyjna.

Dlaczego May Calamawy nie pojawiła się w Gladiatorze 2?

Aktorka jest pochodzenia palestyńskiego i egipskiego. Niektórzy spekulują, że konflikt pomiędzy Palestyną a Izraelem mógł sprawić, że studio zdecydowało się na wycięcie jej z produkcji i uniknięcie potencjalnych kontrowersji. To nie byłby pierwszy raz w Hollywood, ponieważ to samo spotkało gwiazdę serii Krzyk, Melissę Barrerę.

Na Reddicie pojawiła się jeszcze jedna teoria. W pewnym momencie w trakcie filmu pojawia się postać Raviego, którego gra Alexander Karim. To były gladiator, który został doktorem i to on zajął się ranami Lucjusza, potem zostając jego przyjacielem. Zdaniem użytkownika Reddita sceny z Ravim wydają się dodane na ostatnią chwilę podczas dokrętek. Twierdzi, że oryginalnie to właśnie postać Calamawy mogła pełnić podobną rolę, bliską Lucjuszowi. Być może miała być nawet jego kochanką, a Ridley Scott uznał, że to za mocno odwracałoby uwagę od dominującego w produkcji motywu zemsty.

Najlepsze filmy historyczne wszech czasów - ranking