Wyrwa - powstaje polski thriller oparty na książce Chmielarza. Pierwsze zdjęcia

fot. R. Pałka

Wyrwa to nowy film oparty na książce Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. Za kamerą stoi Bartek Konopka, znany z takich filmów Królik po berlińsku, Lęk wysokości oraz Krew Boga. W obsadzie są Tomasz Kot, Karolina Gruszka, Olga Bołądź, Maria Pakulnis, Roman Gancarczyk, Konrad Eleryk oraz Grzegorz Damięcki. Za scenariusz odpowiada Marcin Ciastoń, znany z filmu Netflixa pod tytułem Hiacynt.

Wyrwa - o czym jest film?

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka (Tomasz Kot). W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Karolina Gruszka). Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara (Grzegorz Damięcki) – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił…

Wyrwa

- Miałem okazję być konsultantem scenariusza i jestem bardzo zadowolony z efektu pracy Marcina Ciastonia. Zauważył on takie rozwiązania fabularne, których ja bym nie dostrzegł. Mogę jednak zapewnić, że jest to wierna adaptacja mojej książki. Trzeba ją było dostosować do formatu kinowego i Marcin zrobił to fantastycznie. Widzowie mogą spodziewać się thrillera, w którym aż kipi od emocji. Są wspaniali aktorzy, którzy – mam nadzieję – zagrają tutaj role życia. Jest napięcie, mrok, trochę strachu. To będzie historia, która zostawi w was ślad - powiedział Wojciech Chmielarz, autor książki.

Jest to fabularna produkcja CANAL+ ORIGINAL, ale trafi ona do kin, nie do VOD. Premiera planowana jest na początek 2023 roku.