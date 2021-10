Wywiad z wampirem: aktorka Avatara 2 jako serialowa Claudia

fot. materiały prasowe

Stacja AMC ogłosiła najnowszą gwiazdę serialu Wywiad z wampirem. Bailey Bass wcieli się w rolę Claudii (wcześniej granej przez Kirsten Dunst). Ośmioodcinkowy sezon będzie miał swoją premierę w przyszłym roku na AMC+ i AMC.

W wieku 13 lat, Bass została obsadzona w roli Tsireyi, w 2 i 3 sequelu Avatara, Jamesa Camerona. Następnie wystąpiła gościnnie w serialu NBC, Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana. Niedawno zakończyła pracę nad świątecznym filmem fabularnym,A Jenkins Family Christmas, opartym na broadwayowskim hicie Chicken & Biscuits, grając zadziorną nastolatkę La'Trice.

fot. zrzut ekranu z kanału Bailey Bass na Youtube

Wywiad z wampirem jest ekranizacją książki Anne Rice (o tym samym tytule). W obsadzie ośmioodcinkowego serialu znajdują się również Sam Reid jako Lestat i Jacob Anderson jako Louis. Rolin Jones (Perry Mason Zakazane imperium) jest twórcą, scenarzystą i głównym reżyserem Wywiadu z wampirem. Mężczyzna ma podpisaną umowę z AMC Studios. Reżyserią dwóch pierwszych odcinków serialu zajmie się Alan Taylor (The Many Saints of Newark), który jest również producentem wykonawczym.

AMC zamówiło serial w czerwcu, po tym jak nabyło prawa do 18 książek Anne Rice w 2020 roku, tak aby przekształcić je w telewizyjną franczyzę nadzorowaną przez Johnsona.