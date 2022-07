Wywiad z wampirem - producent zapewnia, że serial będzie bardziej w duchu powieści niż film

fot. materiały prasowe

Wywiad z wampirem jest serialową adaptacją wydanej w 1976 roku słynnej powieści pod tym samym tytułem, której autorką jest Anne Rice. W głównych rolach występują Sam Reid (Lestat de Lioncourt), Jacob Anderson (Louis de Pointe du Lac) oraz Bailey Bass (wampirzyca Claudia). Z kolei tytułowy wywiad przeprowadza dziennikarz śledczy Daniel Molloy, którego gra Eric Bogosian. Producentem wykonawczym jest Mark Johnson (Zadzwoń do Saula, Breaking Bad).

W wywiadzie dla Entertainment Weekly twórca zapewnia, że serial będzie bardziej zbliżony do książki autorstwa Anne Rice niż film z 1994 roku z Bradem Pittem i Tomem Cruisem.

Staraliśmy się pozostać tak wierni duchowi książki, jak to tylko możliwe, ale jest to bardzo nowoczesna interpretacja. Pod wieloma względami nasz serial jest bliższy książce niż był film, co jest ironiczne, ponieważ to sama Anne Rice napisała scenariusz do filmu.

Producent dodał też, że Wywiad z wampirem to przede wszystkim piękna historia miłosna. Przyznał, że w przeciwieństwie do filmu, serial jest mniej oparty na fabule, a bardziej na postaciach, dlatego w rezultacie jest bardziej emocjonalny. Warto odnotować, że w powieści historia Louisa rozpoczyna się w 1791 roku, ale zwiastun wyjawił, że akcja serialu rozgrywa się na początku XX wieku.

Wywiad z wampirem - zdjęcia

Wywiad z wampirem - plakat

Historia serialu skupia się na Louisie de Pointe du Lac, który był kiedyś zwykłym człowiekiem. Miał kochającą żonę, która zmarła podczas porodu. Wtedy na jego drodze pojawił się wampir Lestat, który przemienił go w wampira. Od tego czasu przez stulecia Louis był świadkiem wielu cierpień. W końcu postanowił opowiedzieć swoją historię pewnemu dziennikarzowi.

Pierwszy sezon będzie składać się z 8 odcinków. W obsadzie oprócz wymienionych aktorów znajdują się również: Chris Stack, Kalyne Coleman, Victoria Harris, Rachel Alana Handler i Jeff Pope.

Wywiad z wampirem - premiera 2 października 2022 roku w USA. Na ten moment nie wiadomo, gdzie będzie dostępny w Polsce.