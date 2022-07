Sandman - plakat, zdjęcia i fragmenty serialu. Władca Snów spotyka Lucyfera i podróżuje ze Śmiercią

fot. Netflix

The Sandman to nadchodzący serial Netflixa, który powstał na podstawie popularnej serii komiksów stworzonej dla DC przez Neila Gaimana. Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie streamera jest to mroczna opowieść o przygodach Władcy Snów, w której w dziesięciu epickich odcinkach przeplatają się nowoczesna mitologia i dark fantasy. Twórcami i producentami wykonawczymi serialu są Gaiman, showrunner Allan Heinberg i David S. Goyer.

Podczas Comic-Conu w San Diego zaprezentowano pełny zwiastun serialu. Teraz do sieci trafiły nowe zdjęcia, które pochodzą z odcinka, który zaadaptuje rozdział 24 godziny. Rozgrywa on się w restauracji, do której przybywa Morfeusz (Tom Sturridge), aby odzyskać swój Kamień Snów od Johna Dee (w tej roli David Thewlis). Są też zdjęcia od IGN, na których znajduje się Lucyfer (Gwendoline Christie), Sen, a także Śmierć (Kirby Howell-Baptiste). Ponadto udostępniono również plakat serialu. Nowe materiały promocyjne możecie zobaczyć poniżej na początku galerii.

Sandman - plakat i zdjęcia

Sandman

Ponadto w sieci pojawiły się fragmenty odcinków Sandmana. Fani komiksu szybko rozpoznają te sceny. Pierwsze wideo pokazuje spotkanie Morfeusza z Lucyferem (rozdział Nadzieja w piekle). Sen przybył do piekła, aby odzyskać swój hełm, który wszedł w posiadanie Choronzona. W klipie znajdują się również kruk Matthew, któremu głosu użycza Patton Oswalt oraz Mazikeen.

Z kolei w drugim wideo widzimy adaptację sceny z rozdziału Odgłos jej skrzydeł, w którym Morfeusz spotyka swoją siostrę Śmierć i podróżuje z nią, obserwując jak wykonuje swoje obowiązki. Oglądamy, jak przyszła po starszego skrzypka o imieniu Harry, który jeszcze nie był gotowy na odejście. Warto dodać, że Neil Gaiman na swoim Twitterze potwierdził, że w epizodzie pojawi się scena z komiksu z dzieckiem, ale nie będzie ona aż tak ciężka emocjonalnie, "aby nie podłamać ludzi". Oba fragmenty serialu możecie obejrzeć poniżej.

Sandman - fragmenty serialu

Sandman - opis fabuły

Gdy tylko zamkniemy oczy, przenosimy się do innego świata – Śnienia – w którym Sandman, Władca Snów (Tom Sturridge) nadaje kształt wszystkim naszym najgłębszym lękom i fantazjom. Gdy Władca Snów zostaje niespodziewanie schwytany i uwięziony na sto lat, pod jego nieobecność dochodzi do serii wydarzeń, które na zawsze zmieniają świat snu i świat jawy. Aby przywrócić porządek po uwolnieniu się z zasadzki, Władca Snów podróżuje przez różne światy i czasy, naprawiając swoje błędy oraz odwiedzając dawnych przyjaciół i wrogów. Po drodze spotyka różne nowe – kosmiczne i ludzkie – istoty.

Sandman - obsada

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się: Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev Bhaskar (Kain), Boyd Holbrook (Corinthian). Asim Chaudhry (Abel), Mason Alexander Park (Pożądanie), Donna Preston (Rozpacz), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Niamh Walsh (zdradzona młoda Ethel Cripps), Joely Richardson (starsza Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Stephen Fry (Gilbert), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James i Young (Unity Kinkaid).

Sandman - premiera na platformie Netflix 5 sierpnia.