X-Force - 30. lecie z numerem specjalnym. Warianty okładek z niesamowitą hybrydą Deadpoola i Venoma

Fot. Rob Liefeld, Marvel Comics

X-Force: Killshot Anniversary Special to komiks, który został wydany na 30. rocznicę powstania drużyny Marvela. Będzie za niego odpowiadać Rob Liefeld, który tym samym powraca do superbohaterskiego zespołu, który stworzył w 1991 roku. Zadbał o to, by premiera była czymś ekscytującym dla kolekcjonerów, ponieważ ComicBook.com ujawniło, że poza okładką główną będzie jeszcze sześć wariantów, przedstawiających różnych bohaterów. Niektórzy pochodzą z X-Force #1 lub wcześniej: Shatterstar, Deadpool, Domino i Cable. Pozostali zostali stworzeni niedawno, na przykład Major X (przyszły syn Cable'a i Storm) oraz Venompool (Deadpool połączony z Venomem).

Poniżej można zobaczyć wszystkie sześć okładek X-Force: Killshot Anniversary Special:

Shatterstar

Rob Liefeld powiedział, że 6 połączonych ze sobą okładek to dobry sposób, by celebrować spuściznę X-Force, honorując przeszłość, teraźniejszość i przyszłość drużyny. Postarał się, by każda strona była niesamowita zarówno dla starych, jak i nowych fanów.

W komiksie X-Force: Killshot Anniversary Special Cable łączy ze sobą pięć różnych eskadr z różnych punktów w czasie, by wykonać finałową misję: pokonać Stryfe raz, na zawsze i za wszelką cenę. Marvel i Rob Liefeld obiecują poświęcenia, zdrady i zaskakujące rewelacje podczas najbardziej odważniej misji, jaką X-Force musiało wykonać do tej pory.