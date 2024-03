X-Men '97 - pierwsze reakcje krytyków. Mutanci powracają w chwale i odświeżonej formule

fot. materiały prasowe

X-Men '97 będzie pierwszą produkcją spod szyldu Marvel Studios, która opowie o tytułowych mutantach, na których fani czekali z ogromnym wyczekiwaniem po zakupie praw do tych postaci przez Disneya. Chociaż na aktorski występ ulubieńców będzie trzeba poczekać przynajmniej do Deadpool & Wolverine, tak przedsmak tego publiczność będzie mogła poznać już 20 marca 2024 roku na Disney+. X-Men '97 to kontynuacja kultowej animacji z ubiegłego wieku, która została napisana i wyreżyserowana przez Beau DeMayo. Co zaskakujące dla większości fanów, został on niedawno zwolniony przez Disneya z nieznanych powodów. Skończył on wcześniej prace nad drugim sezonem serialu, a rzekomo Marvel Studios ma w planach aż 4 serie przygód z mutantami w rolach głównych.

Zwolnienie DeMayo dziwi tym bardziej, że pierwsze reakcje krytyków na serial są bardzo pozytywne.

X-Men '97 - pierwsze reakcje

Pierwsze odcinki miał również okazję obejrzeć Dawid Muszyński z redakcji naEKRANIE, który w następujących słowach wyraził swoje uznanie względem nowej produkcji Marvel Studios.

Po obejrzeniu oryginalnej serii animowanej X-Men i teraz po obejrzeniu kilku pierwszych odcinków X-Men '97, mogę ze szczerością powiedzieć, że ten serial jest fantastyczny. Wszystko jest takie, jak pamiętasz, zachowuje charaktery postaci i motywy, a na dodatek ewoluuje z bardziej kinowym spojrzeniem i pięknymi scenami akcji.

Właśnie zobaczyłem pierwsze trzy odcinki X-Men '97 i mogę z przekonaniem powiedzieć, że fani oryginalnej serii będą bardzo zadowoleni. Bardzo mi się podobał unowocześniony styl animacji. Będzie świetnie znów zobaczyć X-Men w świetle reflektorów!

Obejrzałem pierwsze trzy odcinki X-Men '97 i nostalgia jest tam świetnie użyta. Sceny akcji z użyciem mocy są świetne i kreatywne, a serial jest dodatkowo zabawny i zaskakująco seksowny. To serial dla oryginalnych fanów i nowych. X-Men powrócili!

X-Men '97 jest tak dobre, że trudno mi znaleźć słowa do opisania tego. Przepiękna animacja i postaci. Dramaty między postaciami pokazują dlaczego to była niegdyś najpopularniejsza seria w Marvelu. To z pewnością przypomni publiczności dlaczego X-Men rządzą.

X-Men '97 jest absolutnie zdumiewające! Jestem przytłoczony jak wielką miłością ten serial darzy cały pomysł na X-Men. Nie mógłbym być szczęśliwszy!

X-Men '97 - fabuła, obsada, data premiery

Akcja będzie rozgrywać się po finale, w którym cesarzowa Lilandra z Imperium Shi'ar zabrała śmiertelnie rannego Charlesa Xaviera w kosmos, aby go wyleczyć. Beau DeMayo, scenarzysta, showrunner i producent wykonawczy projektu potwierdził, że głównymi protagonistami nowej animacji będą Cyclops i Storm, czyli Scott Summers i Ororo Munroe.

W obsadzie głosowej powróci Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Alison Sealy-Smith, Chris Potter, Catherine Disher, Adrian Hough i Christopher Britton. Niektórzy wrócą do swoich ról z oryginalnego serialu, a inni wcielą się w nowych bohaterów. Do obsady dołączyli Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett oraz AJ LoCascio.

X-Men '97 - premiera 20 marca 2024 roku w Disney+.