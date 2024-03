X-Men '97 - twórca nieoczekiwanie zwolniony tuż przed premierą serialu. Zaskakująca sytuacja

fot. Disney+

Reklama

Jak donosi The Hollywood Reporter, na początku bieżącego tygodnia, czyli w dniach 11 i 12 marca 2024 roku, twórca i showrunner serialu X-Men '97 został zwolniony. Ekipa (w tym obsada głosowa) związana z projektem została poinformowana, że Beau DeMayo nie jest już związany z tą produkcją i nie będzie promować serialu animowanego. Jego firmowe konto email zostało dezaktywowane, a do tego jego konto na Instagramie została usunięte. Był tam aktywny i często informował obserwujących na temat projektu Marvel Studios.

X-Men '97 - twórca zwolniony

Na ten moment nikt nie zna powodu tak nagłego zwolnienia twórcy i showrunnera. Agent reprezentujący Beau DeMayo nie odebrał telefonów dziennikarza z prośbą o komentarz, maile pozostały bez odpowiedzi, a rzecznik prasowy Marvela odmówił komentarza.

Jako że 13 marca 2024 roku ma miejsce uroczysta premiera X-Men '97 tym bardziej decyzja o zwolnieniu zaskakuje branże. Sama animacja startuje 20 marca w Disney+. Eksperci przyznają, że taka sytuacja jest bardzo nietypowa, więc niewątpliwie niedługo poznamy powody.

Przypomnijmy, że Beau DeMayo był autorem scenariusza serialu Moon Knight należącego do MCU, pisał wstępne szkice do wciąż opóźnianego Blade'a i niedawno oddał gotowe scenariusze do 2. sezonu X-Men '97. Do tego według wiedzy mediów planowane były wywiady promocyjne z showrunnerem.

X-Men '97 to fabularna kontynuacja serialu animowanego X-Men z lat 90.