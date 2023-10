X-Men ’97 - figurka ujawnia serialowego złoczyńcę. To przepiękna i potężna komiksowa łotrzyca

materiały prasowe

Dzięki nowym gadżetom z X-Men ’97 znamy tożsamość kolejnego serialowego złoczyńcy. To piękna i potężna łotrzyca z komiksów Marvela, która jest łudząco podobna do Jean Grey. Zobaczcie sami.

X-Men ’97 - figurka ujawnia serialowego złoczyńcę.

Nowa figurka Funko Pop! z X-Men ’97 przedstawia Królową Goblinów. Ma rozwiane rude włosy, czarny kostium i pelerynę. Najciekawszym detalem jest chyba jednak małe dziecko, które nosi na lewym ramieniu.

Jeśli chodzi o dziecko na jej lewym ramieniu, jest duża szansa, że to Nathan Christopher Charles Summers - syn Królowej Goblinów i Scotta Summersa.

Kim jest Królowa Goblinów?

Królowa Goblinów, aka Madelyne Pryor, po raz pierwszy pojawiła się w komiksach Marvela w zeszycie Uncanny X-Men #168 w kwietniu 1983 roku. To przeciwniczka X-Menów, która - nie zdradzając zbyt wiele, jeśli chcecie mieć niespodziankę - była uderzająco podobna na Jean Grey. Do tego stopnia, że wiele osób myślało, że jest jej reinkarnacją; Profesor X nie miał dostępu do jej umysłu, a bohaterka miała między innymi moce telepatii i telekinezy. Później wyjaśniono, co je łączy.

