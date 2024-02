X-Men '97 - jest zwiastun. To kontynuacja kultowego serialu animowanego z lat 90!

fot. materiały prasowe

X-Men '97 to fabularna kontynuacja kultowego serialu animowanego X-Men, który był emitowany w latach 1992 - 1997. Jest to jedna z najlepszych produkcji opartych na komiksach w historii, która była niezwykła chwalona za wierną adaptację złożonych wątków, różnorodnych postaci i bardzo dojrzałych tematów poruszających kwestie społeczne. Nowy serial rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył oryginał.

X-Men '97 - zwiastun

W tle słyszymy równie kultowy temat przewodni serialu animowanego z lat 90.

X-Men '97 - o czym jest serial?

Oficjalnego opisu fabuły nie opublikowano. W nowej rozmowie z magazynem Empire showrunner serialu Beau DeMayo mówi tak:

- Ten sezon opowiada o tym, co się dzieje, gdy X-Meni stoją przed przyszłością, której nie oczekiwali.

Twórca dodaje, że ułożenie w parę Gambita i Rogue to jedyny kierunek, jaki powinien mieć dla nich miejsce. Przy Storm tłumaczy, że powinna znaleźć się przestrzeń dla jej człowieczeństwa. A o Bestii mówi, że to gość, który zawsze wie, co właściwego powiedzieć i zawsze będzie mieć rozwiązanie. Producent Jake Castorena o Wolverinie mówi tak: ma świadomość, że z uwagi na długość życia ma największe doświadczenie bojowe, ale w każdej walce wyrzuca to za okno. Mamy oczekiwać go w trybie bestii.

X-Men '97 - premiera 20 marca na Disney+.