X-Meni pokazują metal lepszy niż vibranium i adamantium. Znamy jego właściwości

Nie ulega wątpliwości, że vibranium i adamantium to najpopularniejsze metale w całym uniwersum Marvela; przypomnijmy, że z pierwszego z nich wykonana jest m.in. tarcza Kapitana Ameryki, natomiast z drugiego - szkielet Wolverine'a. Wygląda jednak na to, że w świecie X-Menów właśnie pojawił się pierwiastek o jeszcze bardziej niezwykłych właściwościach.

W zeszycie S.W.O.R.D. #6, kolejnej odsłonie wydarzenia Hellfire Gala, poznajemy kolejne kulisy terraformacji Marsa, którą w ostatnim czasie przeprowadzili mutanci. Z komiksu wynika, że w czasie prac nad nową stolicą Układu Słonecznego rasa trafiła do tzw. Białego, Gorącego Pokoju, wymiaru, z którego de facto pochodzi Moc Phoenixa. To właśnie stamtąd X-Meni pozyskali mysterium.

Metal ten ma być równie wytrzymały co vibranium i adamantium, choć jest od nich znacznie droższy. Wszystko przez to, że relatywnie łatwo można zmienić jego kształt, prąd elektryczny przewodzi on lepiej od grafenu i jest odporniejszy na działanie wysokich temperatur - z pewnością znajdzie zastosowanie przy produkcji nowych pojazdów kosmicznych. Co więcej, mysterium już teraz stało się podstawą stworzenia nowej waluty o nazwie Sol.

S.W.O.R.D. #6 - plansze (mysterium)