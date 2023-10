Xawery Żuławski wybrał aktora do roli Jerzego Kuleja

fot. Adam Golec

W kwietniu zeszłego roku w rozmowie z Piotrem Guszkowskim z Gazety Wyborczej reżyser Xawery Żuławski po raz pierwszy wyznał, że jego następny film będzie opowiadać o życiu Jerzego Kuleja, znanego i utytułowanego boksera. Prace nad produkcją – o roboczym tytule Kulej – trochę się przeciągnęły. Udało nam się ustalić, że wciąż trwają.

Wiemy już, kto wcieli się w legendarnego pięściarza. Będzie to utalentowany Tomasz Włosok, którego widzowie doskonale kojarzą z produkcji: Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, Zielona granica i Piosenki o Miłości. Włosok idealnie nadaje się do tej roli, bo prywatnie od lat uprawia boks. Będzie więc świetnie przygotowany. Da to na pewno dużą swobodę reżyserowi podczas nagrywania scen na ringu. Mam nadzieję, że zobaczymy całe sekwencje, a nie chaotyczny montaż mający nadać starciu odpowiednie tempo. Tomkowi na ekranie partnerować będzie Konrad Eleryk.

Za scenariusz filmu odpowiada Rafał Lipski, który pracował nad nim z Żuławskim. Udało nam się także ustalić, że historia będzie opowiadać o młodych ludziach zdobywających świat i o psychicznej niedojrzałości. Za produkcję odpowiada firma Watchout Studio, która na swoim koncie ma m.in. biograficzny hit – Bogowie.

Jerzy Kulej – kim był?

Jerzy Kulej karierę boksera rozpoczął w 1955 w klubie "Start" w Częstochowie. W 1958 zadebiutował w reprezentacji Polski, której trenerem był wówczas Feliks Stamm. Jego kariera zaczęła się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Został dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim (Tokio w 1964, Meksyk w 1968) w wadze lekkopółśredniej, podwójnym mistrzem Europy (Moskwa w 1963, Berlin Wschodni w 1965) oraz srebrnym medalistą mistrzostw Europy (Rzym w 1967).

Po zakończeniu kariery sportowej próbował swoich sił w polityce, szukając szczęścia w różnych partiach. Z ramienia SLD dostał się nawet do sejmu w 2001 roku. Zmarł 13 lipca 2012 roku.