Xbox Game Pass na telewizorach Samsung!

fot. Samsung

Gaming to szeroka gałąź rozrywki, z której jeszcze do niedawna mogli korzystać głównie posiadacze konsol. Teraz znane wszystkim gry stają się coraz przystępniejsze. A wszystko za sprawą gier w chmurze, do których konsole nie są już potrzebne.

Jednym z przykładów takich rozwiązań jest aplikacja Xbox na Samsung Smart TV. Dzięki niej można korzystać z setek gier z biblioteki Xbox Game Pass, które są strumieniowane od razu na ekran telewizora. Wystarczy dostęp do Internetu, wykupiony abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler od Xbox czy PlayStation lub inne, wykorzystujące Bluetooth. Teraz z gier w chmurze mogą korzystać także użytkownicy telewizorów Samsung z 2021. Aplikacja Xbox powinna pojawić się w sklepie z aplikacjami. Jeśli nie jest widoczna oznacza to, że urządzenie nie posiada jeszcze najnowszej wersji systemu. Więcej na temat aktualizacji oprogramowania Samsung Smart TV można znaleźć na stronie wsparcia Samsung.com.

fot. Samsung

Jeszcze więcej streamingu gier

Xbox to jednak nie jedyna nowość, która ucieszy zapalonych graczy w tym roku. Dzięki dostępności GeForce NOW[1], będzie można streamować gry PC w natywnej rozdzielczości do 4K i 60 klatkach na sekundę na telewizory Samsung z 2022 i 2021 r. Bez konieczności pobrania plików, ich instalacji, łatek czy aktualizacji.

W tym roku do aplikacji do gry w chmurze dołączy także usługa płatnej subskrypcji Blacknut Cloud Gaming. To katalog ponad 500 gier premium na komputery PC i konsole. Stanowi największy nieograniczony dostęp do gier na ekranach telewizorów. Blacknut będzie posiadał funkcję „kliknij i graj”, pozwalając maksymalnie pięciu graczom grać jednocześnie na dowolnym kompatybilnym smartfonie, komputerze lub Smart TV.

Specjalne udogodnienia dla graczy zostały zaprezentowane także podczas targów CES 2023 w Las Vegas. Wśród nich w najnowszych modelach telewizorów warto wymienić chociażby Panel Gracza 3.0 z udostępnianiem minimap (MiniMap Sharing[2]), co pozwala szybko zobaczyć minimapę swojej gry na dowolnym wyświetlaczu oraz wirtualny punkt celowania (Virtual Aim Point), dzięki któremu gracze uzyskają wyraźniejszy celownik w dowolnej grze, co pozwoli im działać z jeszcze większą precyzją.

Płynność i pełna kontrola

Aby cieszyć się z nieograniczonej rozrywki strumieniowania gier w chmurze, niezbędny będzie telewizor, który pozwoli skutecznie zbudować przewagę nad przeciwnikiem. Tak jak Samsung QN91B, czyli przedstawiciel rodziny Neo QLED 2022. Charakteryzuje się realistycznym, pełnym szczegółów obrazem, który jest zasługą technologii Quantum Mini LED. Pozwoli ona zachwycać się wyrazistymi detalami zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

fot. Samsung

Oprócz świetnej jakości obrazu QN91B oferuje także cały szereg udogodnień graczy. Zawansowany Upłynniacz Ruchu Pro[3] pozwoli doświadczać niezwykle ostrego obrazu i jeszcze bardziej przeżywać każdą rozgrywkę – zarówno jako dopingujący, jak i uczestnik gry. Z kolei funkcja FreeSync Premium Pro odpowiada za zwiększoną płynności animacji, a także redukcję ścinania klatek i zniwelowanie szarpania obrazu.

Wartym uwagi rozwiązaniem jest także tryb Multi View, dzięki któremu będziemy mogli doskonalić nasze gamingowe umiejętności. Funkcja pozwala na podział ekranu na dwie części, z jednej strony wyświetlając ekran rozgrywki, a z drugiej – przykładowo filmy instruktażowe, które ułatwią przejście trudniejszego fragmentu gry.

[1] Wymagania dot. subskrypcji premium GeForce NOW mogą się różnić w zależności od kraju.

[2] Funkcja MiniMap Sharing zostanie udostępniona w ramach aktualizacji oprogramowania w pierwszej połowie 2023 roku.

[3] Modele 55″-85″ posiadają Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+.