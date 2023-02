Ciekawy rok w Xbox Game Pass. Microsoft przypomina o nadchodzących grach

fot. Bethesda

Microsoft postanowił przypomnieć graczom o tym, jakie produkcje zmierzają do Xbox Game Pass w 2023 roku. Na liście nie brak interesujących tytułów, choć trzeba pamiętać, że niektóre z nich nie doczekały się jeszcze oficjalnych dat premier i istnieje możliwość, że ostatecznie wypadną one z planów na najbliższe miesiące.

W zestawieniu nie zabrakło głośnych tytułów Microsoftu oraz Bethesdy, takich jak na przykład Forza Motorsport, Redfall czy Starfield. Znalazły się tam również dzieła mniejszych, niezależnych zespołów - w tym między innymi Lies of P czy The Last Case of Benedict Fox.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1620875255928524812

Całą rozpiskę podaną przez Microsoft znajdziecie poniżej. Pamiętajcie jednak, że z pewnością do usługi trafi znaczni więcej gier.