Usługa GeForce Now od teraz z mocą RTX 4080!

fot. Nvidia

Jako pierwsi dostęp do RTX 4080 SuperPOD otrzymują abonenci Ultimate łączący się serwerami we Frankfurcie, San Jose, Los Angeles oraz Dallas. Co tydzień NVIDIA będzie informowała o kolejnych miastach, w których zostaną zmodernizowane serwery, a ich listę można na bieżąco sprawdzać tutaj: https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce-now/server-upgrade/.

Nowe serwery, napędzane architekturą NVIDIA Ada Lovelace, umożliwiają abonentom Ultimate strumieniować swoje ulubione gry PC w jakości do 240 kl./s dzięki zastosowaniu techniki NVIDIA Reflex, 4K 120 kl./s z obsługą DLSS 3 i ray tracingu lub w trybie ultrapanoramicznym do 3840x1600 i 120 kl./s.

Również od dziś abonenci Ultimate łączący się z serwerami RTX 3080 mogą korzystać z rozdzielczości ultrapanoramicznych i trybu HDR poprzez aplikacje GeForce NOW na PC i macOS.

Koszt abonamentu Ultimate w GeForce NOW to 99 zł za miesiąc lub 490 zł za pół roku. Dostępny jest również tańszy abonament Priority (49 zł za miesiąc lub 249 zł za pół roku) oraz całkowicie bezpłatny dostęp do usługi.

fot. Nvidia

W tym tygodniu biblioteka obsługiwanych gier w GeForce NOW poszerza się o 10 tytułów:

GeForce Now - Farlanders