Gotham w końcu pojawi się w filmie DCU. To może być najmroczniejsze ukazanie miasta

Peter Safran, współszef DC Studios, potwierdził, że horror Clayface będzie rozgrywać się w Gotham. Teoretycznie powinna to być formalność, ponieważ tytułowy złoczyńca pochodzi z tego miasta, a przede wszystkim znany jest jako wróg Batmana. Ponieważ film tworzy reżyser specjalizujący się w tym gatunku, może to być znacznie mroczniejsze ukazanie miasta, niż dotychczas widzieliśmy w kinach. Gotham zadebiutowało w DCU w serialu Koszmarne Komando.

Źródło: DC

Clayface osadzony w Gotham

— Ten projekt dobrze pasuje do DC i zabiera widza do świata Gotham. Szansa na to, by zrobić horror w DC, to prawdziwy prezent — powiedział Peter Safran.

Film otrzyma wysoką kategorię wiekową, przeznaczoną dla dorosłych. Autorem scenariusza jest współczesny król horrorów Mike Flanagan, który ma na koncie wiele hitowych seriali w gatunku, na czele z takimi tytułami jak Nawiedzony dom na wzgórzu czy Nawiedzony dwór w Bly. Reżyserem został James Watkins. Prace na planie mają ruszyć niedługo, ale najpierw trzeba skompletować obsadę i poczynić przygotowania.

Clayface — premiera horroru w 2026 roku, budżet wynosi 40 mln dolarów.