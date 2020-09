Xbox Hall of Fame - wygraj konsolę Xbox Series X i dołącz do elity graczy

Microsoft

Microsoft zaprasza do udziału w wydarzeniu Xbox Hall of Fame, czyli zestawie wyzwań, w których gracze będą mogli powalczyć o zdobycie atrakcyjnych nagród, w tym konsoli Xbox Series X. Cała akcja wystartuje już 1 października i potrwa do 19 października.

Zarejestrowanie się jest banalnie proste. Wystarczy jedynie udać się na stronę kampanii i kliknąć odpowiedni przycisk. Sama rywalizacja sprowadza się do wykonywania kilku wyzwań, które polegają m.in. na zdobyciu jak największej liczby osiągnięć, punktów GamerScore czy graniu w produkcje dostępne w ramach cyfrowej biblioteki Xbox Game Pass. Przygotowano również zadania w trzech grach: State of Decay 2, Forza Horizon 4 oraz Sea of Thieves.

Łącznie zostanie wyłonionych ośmiu zwycięzców z każdego kraju biorącego udział w akcji. Zestaw nagród składa się z konsoli Xbox Series X, rocznej subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, bluzy Hall of Fame i okolicznościowej statuetki.

Przypominamy, że konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S zadebiutują na rynku już 10 listopada.