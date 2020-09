Xbox Game Pass Ultimate już wkrótce połączy się z EA Play. Podano konkretną datę

Microsoft

Na początku września poinformowano, że usługa Xbox Game Pass Ultimate doczeka się solidnego wzmocnienia i w jej skład wejdzie także abonament EA Play. Tym samym subskrybenci otrzymają dostęp do bogatej biblioteki produkcji od Electronic Arts, takich jak serie Need for Speed, Battlefield czy FIFA. Teraz podano dokładną datę, kiedy dojdzie do tego połączenia i okazuje się, że nie trzeba będzie na to długo czekać - nastąpi to 10 już listopada tego roku. Warto również przypomnieć, że nie będą wiązały się z tym żadne podwyżki cen.

Ta data oczywiście nie jest przypadkowa. To właśnie tego dnia na sklepowe półki trafią konsole nowej generacji od Microsoftu, czyli Xbox Series S oraz Xbox Series X. Nie da się ukryć, że to właśnie Xbox Game Pass może być jednym z argumentów, które będą przemawiać za wybraniem jednego z tych urządzeń.