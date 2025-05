Microsoft podnosi cenę konsol Xbox i gier. Podwyżki nawet o około 25%

W Stanach Zjednoczonych cena podstawowego modelu Xbox Series S wzrośnie z 299,99 USD do 379,99 USD, co oznacza wzrost o 27%. Model Xbox Series X w wersji Galaxy Black będzie kosztował 729,99 USD, w porównaniu do wcześniejszych 599,99 USD, co stanowi wzrost o 22%. Dodatkowo, niektóre nowe gry wydawane przez studia należące do Microsoftu będą kosztować 79,99 USD, czyli o 14% więcej niż dotychczasowe 69,99 USD.

W Europie cena konsoli Xbox Series S wzrośnie z 299,99 EUR do 349,99 EUR, co oznacza wzrost o 17%. Xbox Series X będzie kosztować 599,99 EUR. W Australii ceny wyniosą odpowiednio: od 549 AUD za Series S i od 849 AUD za Series X.

Rozumiemy, że te zmiany są wyzwaniem. Zostały dokonane z należytą uwagą, biorąc pod uwagę warunki rynkowe i rosnące koszty rozwoju - tłumaczy się Microsoft.

Choć firma nie odniosła się do tego bezpośrednio, wpływ na decyzję mogły mieć cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa wobec kluczowych partnerów handlowych USA. Konsole Xbox są w większości produkowane w Chinach, które objęte są amerykańskim cłem w wysokości 145%.