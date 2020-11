Xbox Series X dymi jak smok? Mistyfikacja, przed którą ostrzega Microsoft

foto. Ravelart Violeta Muszyńska

Na długo przed oficjalną premierą nowej topowej konsoli Microsoftu w sieci pojawiały się plotki na temat rzekomego przegrzewania się urządzenia. I choć recenzenci z całego świata dementowali te pogłoski, zła fama poszła w świat. A kiedy sprzęt trafił do powszechnej dystrybucji, sieć zalały nagrania przedstawiające gęsty dym wydobywający się z perforowanej obudowy. To nie był dobry omen.

Na wspomnianych filmach Xbox Series X wyglądał tak, jakby ktoś wypchał go mokrą słomą i podpalił ku uciesze gawiedzi. Szare kłęby miały być oznaką poważnych wad konstrukcyjnych:

Szybko okazało się jednak, że o żadnym samozapłonie nie ma mowy, powyższe nagranie to tylko zmyślna mistyfikacja. W sieci pojawiły się kolejne podobne nagrania, które wyjaśniały, co tak naprawdę stoi za tym gęstym dymem. Nie powstał on w wyniku gwałtownego przegrzania się karty graficznej, ktoś po prostu wtłoczył do wnętrza konsoli dym z e-papierosa.

Nagrania z płonącymi Xboxami oraz wyjaśnieniem tej sztuczki rozeszły się po sieci w wirusowym tempie. Microsoft nie mógł pozostać wobec nich obojętny i postanowił wydać oficjalnej oświadczenie w tej sprawie. Korporacja poprosiła użytkowników Xboxa, aby zaniechali takiej zabawy:

Microsoft nie sądził, że będzie musiał tłumaczyć komukolwiek, że wdmuchiwanie dymu z e-papierosów do wnętrza urządzenia elektrycznego nie jest dobrym pomysłem, ale skala zjawiska okazała się zbyt duża, aby je zignorować. Powyższe oświadczenie ma odwieść klientów od powtarzania tego eksperymentu, który może mieć przykre konsekwencje dla klienta.

Mokry, lepki dym osiadający na podzespołach to prosty przepis na zwarcie bądź korozji ścieżek. Jego wtłoczenie do Xboxa może doprowadzić do prawdziwej awarii, a naprawa sprzętu uszkodzonego w ten sposób prawdopodobnie nie zostanie wykonana w ramach gwarancji.