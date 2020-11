ROCK XBOX Series X – limitowana edycja konsol od Dwayne'a Johnsona trafi do amerykańskich szpitali dziecięcych

Źródło: Facebook / Dwayne The Rock Johnson

Dwayne The Rock Johnson był jednym z kilku prelegentów, którzy dwadzieścia lat temu razem z Billem Gatesem prezentowali światu nową platformę gamingową, pierwszego Xboxa. I choć sprzęt ten nie był w stanie na równi rywalizować z niedoścignioną PS2, stworzył podwaliny dla Xboxa 360. Konsoli, która finalnie trafiła do 84 milionów odbiorców.

Dwie dekady od tamtego wystąpienia The Rock po raz kolejny nawiązał współpracę partnerską z Microsoftem, aby wypromować najnowszą generację Xboxa. Tym razem jego występ nie ograniczył się jednak do prezentacji w dniu oficjalnego debiutu konsoli. The Rock doczekał się własnej limitowanej edycji sprzętu o nazwie ROCK XBOX Series X. Ten jednak nie trafi do powszechnej dystrybucji. Firma wyprodukuje jedynie 20 egzemplarzy, które zostaną przekazane 20 szpitalom dziecięcym.

Konsola ROCK XBOX Series X na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się od standardowego modelu, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się obudowie można dostrzec złocony podpis aktora u jej podstawy. Z kolei górną krawędź przyozdobiono subtelnym logo przedstawiającym byka.

Amerykańska korporacja liczy na to, że dzięki współpracy z aktorem uda się dotrzeć z nowym Xboxem nawet do 50 tysięcy pacjentów i uprzyjemnić im dni spędzone w szpitalu. Microsoft realizuje całe przedsięwzięcie we współpracy z organizacją Gamers Outreach, która wyspecjalizowała się w walce ze szpitalną samotnością najmłodszych za pośrednictwem gier wideo.