CrossfireX na wyłączność Xboxa nie wyrobi się na tegoroczną premierę

Microsoft

CrossfireX to nowa marka w portfolio Microsoftu, która miała zadebiutować w tym roku na rynku. Tytuł miał się ukazać na platformach Xbox One oraz Xbox Series X/S. Co do wydania gry możemy być pewni, ale na jej premierę w tym roku nie mamy co liczyć.

Studio odpowiedzialne ze grą poinformowało o zmianach w okienku wydawniczym. CrossfireX już nie celuje w końcówkę 2020 roku, ale w bliżej nieokreślony czas w 2021 roku. Twórcy wyjaśniają, że zmiana daty premiery jest konieczna z uwagi na dopracowanie tytułu, a produkcja spowolniła z uwagi na fakt pracy zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19.

Twórcy nie wyjaśniają czy dopracowują tryb rozgrywki wieloosobowej, czy może kłopot stanowi kampania dla jednego gracza, za którą odpowiada studio Remedy Entertainment (Control, Alan Wake).