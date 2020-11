Microsoft chce przejąć japońskich twórców gier

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Microsoft

Do tych dość rewelacyjnych wieści dotarli dziennikarze serwisu Bloomberg, którym udało się skontaktować z anonimowym informatorem z branż technologicznej. Zgodnie z jego zapewnieniami Microsoft nie chce polegać wyłącznie na deweloperach z amerykańskim rodowodem. Podobno korporacja szykuje się do szeroko zakrojonych zakupów na japońskim rynku, które mają zauważalnie urozmaicić portfolio produktowe Xboxa. Jeśli powyższe plotki okażą się prawdziwe, będzie to oznaczało wypowiedzenie bezpośredniej wojny konsolowej na terytorium opanowanym przez PlayStation.

W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z zapewnieniami informatora rozmowy prowadzone są z firmami reprezentującymi szerokie spektrum branży gamingowej. Na celowniku amerykańskiej korporacji znalazły się zarówno duże, jak i małe studia. Niestety ze względu na toczące się ustalenia biznesowe na razie nie możemy poznać nazw firm, którymi interesuje się Microsoft.

Gdyby doszło do kolejnych spektakularnych przejęć, rodzina gier wydawanych pod egidą Microsoftu mogłaby rozszerzyć się o nowe, ciekawe franczyzy. Już teraz Xbox kontroluje firmy odpowiedzialne za takie marki jak The Elder Scrolls, Wasteland, DOOM czy Fallout, ale wszystkie spośród wymienionych tu pozycji prezentują anglocentryczne podejście do rynku gier komputerowych.

Zobacz także:

Kolejne duże tytuły wydawane w ramach Xbox Game Studios z pewnością podniosłyby atrakcyjność Xboxa Series X na tle PlayStation 5. Zwłaszcza gdyby okazało się, że w ręce Microsoftu wpadną twórcy dużych franczyz przez lata kojarzonych z japońskim rynkiem.