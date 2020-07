Xbox Velocity – nowa architektura zadba o to, aby gry wyglądały przepięknie

Zdjęcie: Microsoft

Tym, co przyciąga graczy do konsol nowych generacji, jest obietnica graficznego przeskoku jakościowego. Po latach królowania na rynku konsole PS4 oraz Xbox One stały się zbyt anachroniczne, aby na równi konkurować z pecetami. Aby znów włączyć się do gry, Microsoft opracował nową architekturę, która zadba o to, aby gry kolejnej generacji wyglądały obłędnie.

Pod płaszczykiem Xbox Velocity kryją się cztery główne komponenty: nośnik SSD NVME, sprzętowo przyspieszone bloki dekompresyjne, nowa API Direct Storage oraz Sampler Feedback Streaming. Wszystkie te technologie mają znacząco usprawnić przesyłanie danych, a co za tym idzie – zwiększyć wydajność konsoli.

Sprzęt napędza specjalnie zaprojektowany procesor, korzystający z najnowszych architektur Zen 2 i RDNA 2 firmy AMD. Nowy system wbudowany w układ (System On a Chip - SOC) stworzono od podstaw z myślą o prędkości i wydajności, dostarczając moc obliczeniową 12 teraflopów mocy GPU i ponad 4 razy większą moc obliczeniową niż Xbox One X. Urządzenie oferuje najwyższą przepustowość pamięci spośród wszystkich konsol nowej generacji z 16 GB pamięci GDDR6, w tym 10 GB zoptymalizowanej pod kątem GPU pamięci przy prędkości 560 GB/s. Kiedy analizowaliśmy podsystem pamięci masowej, stało się jasne, że osiągnęliśmy górne granice tradycyjnej technologii dysków twardych. By zrealizować nasze aspiracje projektowe, musieliśmy radykalnie przemyśleć i zrewolucjonizować podejście do Xbox Series X - mówi Jason Ronald, Direct of Program Management, Xbox Series X.

Jednym z najważniejszych elementów nowej architektury będzie nośnik SSD zdolny do przetwarzania nieskompresowanych danych z przepustowością do 2,4 GB/s. Oznacza to, że będzie przeszło 40-krotnie wydajniejszy niż nośnik zainstalowany w Xboksie One. Microsoft zapewnia także, że będzie sprawniejszy niż tradycyjne SSD montowane w pecetach, gdyż nawet w przypadku wzrostu temperatury spowodowanej dużym obciążeniem, jego wydajność nie będzie spadać. Dzięki temu optymalizacja gier ma być znacznie łatwiejsza.

Bezpośrednim wsparciem dla SSD będzie sprzętowa przyspieszona dekompresja, która skróci czas przesyłania danych. Na potrzeby tego narzędzia Microsoft opracował algorytm BCPack wyspecjalizowany w kompresowaniu konkretnych tekstur. To m.in. dzięki niemu efektywna wydajność przetwarzania danych na Xboksie Series X dobije do 4,8 GB/s i będzie 100-krotnie wyższa niż na konsolach bieżącej generacji. Według Microsoftu gdyby proces dekompresji realizować programowo, konsola musiałaby wykorzystywać więcej niż 4 rdzenie procesora Zen 2. Postawienie na sprzętową dekompresję pozwoli znacząco zmniejszyć obciążenie tego układu.

Nowy interfejs API DirectStorage dodany do Direct X, pozwoli z kolei programistom w pełni kontrolować przepływ danych wejściowych i wyjściowych, a co za tym idzie, lepiej wykorzystać potencjał nośników SSD. Ostatni element Architektury Xbox Velocity, Sampler Feedback Streaming, pozwoli zoptymalizować tekstury o różnych poziomach szczegółowości. Technologia będzie w czasie rzeczywistym analizowała wykorzystanie pamięci tekstur przez kartę graficzną, aby błyskawicznie załadować je i wyrenderować. Według zapewnień Microsoftu pozwoli uzyskać natychmiastowy dostęp do przeszło 100 GB danych, jeśli zajdzie taka potrzeba, a co za tym idzie, do minimum zredukować efekt skokowego doczytywania się elementów otoczenia.

Najnowsze tytuły wymagają znacznej ilości danych do stworzenia realistycznej rozgrywki, której będą doświadczać gracze. Dynamiczny rozwój ogromnych i zmieniających się środowisk w grach, światów o wysoce zagęszczonych obszarach i różnorodności, zwiększył zapotrzebowanie na dane. Począwszy od tekstur w wysokiej rozdzielczości, po animacje, pliki źródłowe audio i wideo, które po połączeniu zapewniają graczom najbardziej wciągające doznania - przekonuje Jason Ronald.

Microsoft liczy na to, że dzięki tym czterem filarom Architektury Xbox Velocity gry na konsoli nowej generacji będą wyglądały zauważalnie lepi.ej i zapewnią wyższy poziom immersji graficznej. Za kilka miesięcy będziemy mogli na własne oczy przekonać się, ile prawdy jest w tych zapewnieniach.