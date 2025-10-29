Pierwszy zwiastun 8. sezonu Rekruta. Kiedy premiera popularnego serialu policyjnego?

fot. materiały prasowe

ABC opublikowało pierwszą zapowiedź 8. sezonu serialu Rekrut, który został zamówiony w kwietniu tego roku. Teaser trwa zaledwie 15 sekund - zawiera jednak całkiem sporo scen z pobytu głównych bohaterów w Pradze. Nie znamy jeszcze powodów ich pobytu w tym mieście - materiały z planu sugerują, że ma to związek z postacią Monici, która wyszła na wolność pod koniec poprzedniego sezonu.

Rekrut - zwiastun 8. sezonu

Rekrut - fabuła, data premiery 8. sezonu

John Nolan to najstarszy początkujący policjant w historii departamentu policji Los Angeles. W wieku, w którym inni są u szczytu kariery, on postanowił porzucić wygodne życie w małym miasteczku, by rozpocząć służbę w LAPD. Teraz, otoczony młodymi rekrutami po dwudziestce, musi odnaleźć się w nieprzewidywalnym, często niebezpiecznym, ale i pełnym humoru świecie policyjnej rzeczywistości. Zdeterminowany, by wykorzystać drugą szansę w życiu, stawia czoła nowym wyzwaniom i udowadnia, że nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia.

8. sezon Rekruta zadebiutuje w styczniu 2026 roku. W Polsce serial można oglądać na Netflixie.