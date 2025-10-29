Reklama
Scenarzysta Doktora Strange'a 2 nie widział WandaVision? Plotki zdementowane

Scenarzysta filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, Michael Waldron​ zdementował plotki, jakoby miał nie obejrzeć znajdującego się wcześniej w chronologii MCU serialu WandaVision.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
scarlet witch WandaVision doktor strange w multiwersum obłędu MCU
Elizabeth Olsen - Scarlet Witch Marvel
Wanda Maximoff pierwszy raz przemieniła się w Scarlet Witch w MCU w 2021 roku, stając się główną bohaterką pierwszego serialu należącego do uniwersum stworzonego dla Disney+ - WandaVision. Dalszy ciąg jej historii poznaliśmy w filmie Doktor Strange i multiwersum obłędu, jednak kierunek, jaki obrano, nie przypadł do gustu wielu fanom - po skażeniu przez Darkhold, w filmie wyrusza ona w krwawą podróż przez Multiwersum, próbując odnaleźć prawdziwe wersje swoich synów - Billy'ego i Tommy'ego. 

WandaVision a Doktor Strange w multiwersum obłędu - wypowiedź Michaela Waldrona

Oskarżonym o sprowadzenie Scarlet Witch na złą drogę naturalnie został scenarzysta filmu - Michael Waldron​. Skargi fanów opierały się głównie na komentarzach Elizabeth Olsen, która w wywiadzie dla Vanity Fair przyznała, że scenarzyści filmu nie widzieli serialu, gdyż w trakcie prac nie był jeszcze ukończony i oskarżyła ich o powtarzalność w wątku Wandy. 

Waldron niedawno zabrał głos w tej sprawie za pośrednictwem Reddita. 

Podobało mi się dalsze zgłębianie potrzeby kontroli u Strange’a, zwłaszcza po jego doświadczeniach z Wojny bez granic i Końca gry. I to odzwierciedlało własną walkę Wandy z kontrolą po wydarzeniach z WandaVision (którą, wbrew temu, co mówi Internet, czytałem i oglądałem od początku do końca).

Trylogia WandaVision zmierza do końca. Showrunner Vision Quest o swoim podejściu

Zarówno WandaVision, jak i Doktor Strange w multiwersum obłędu dostępne są do obejrzenia na Disney+.

 

Źródło: comicbookmovie

