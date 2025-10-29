Wpadka Disneya z Avengers: Secret Wars. Wykorzystali fanowski plakat filmu

Marvel

Disney miał swoją prezentację podczas wydarzenia w São Paulo w Brazylii. Zapowiadano tam różne projekty na kolejne lata i omawiano plany studia. Wprawne oko fanów zauważyło jednak, że przy roku 2027, obok tytułu Avengers: Secret Wars, pojawił się fanowski plakat. Problem w tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z pomyłki i może błędnie sądzić, iż w filmie pojawią się Spider-Man w wersji Milesa Moralesa, znany z animacji, oraz komiksowy mocarz o nazwie Beyonder. Z przecieków wynika, że te postacie w ogóle nie pojawią się na ekranie.

Wpadka Disneya z Avengers: Secret Wars

Informację o wykorzystaniu nieoficjalnego, fanowskiego plakatu przez Disneya potwierdził brazylijski portal rozrywkowy Omlete. To zaskakująca wpadka, bo materiał znalazł się w kluczowym miejscu prezentacji projektów.

Ta sytuacja nie pomaga Marvel Studios, które wciąż walczy o odbudowanie zaufania widzów i ich wiary w jakość filmów MCU. Taki amatorski błąd ze strony Disneya tylko dolewa oliwy do ognia, bo w mediach społecznościowych i na Reddicie już pojawiło się sporo negatywnych komentarzy.

Avengers 5 - kto pokonał Kanga?

Pisaliśmy dziś, że w pierwotnej wersji Avengers 5 czarny charakter, Kang Zdobywca, miał zostać pokonany przez Young Avengers. Alex Perez z The Cosmic Circus dodał, że tym konkretnym Kangiem był komiksowy Nate Richards – ojciec Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki. W MCU jednak ta postać nigdy się nie pojawiła i mało prawdopodobne, by miało się to zmienić w Avengers: Doomsday.

Prace nad Avengers: Doomsday nadal trwają. W 2026 roku ekipa rozpocznie zdjęcia do Avengers: Secret Wars. Oficjalna kampania promocyjna widowiska Marvela ma wystartować w grudniu 2025 roku.