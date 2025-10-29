Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wpadka Disneya z Avengers: Secret Wars. Wykorzystali fanowski plakat filmu

Na razie nie ma w sieci oficjalnych materiałów promujących filmy Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. To jednak nie przeszkodziło komuś z Disneya w zasugerowaniu fanom czegoś, czego w rzeczywistości nie zobaczą. Do pomyłki doszło w Brazylii.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney avengers: secret wars MCU
Avengers: Doomsday Marvel
Reklama

Disney miał swoją prezentację podczas wydarzenia w São Paulo w Brazylii. Zapowiadano tam różne projekty na kolejne lata i omawiano plany studia. Wprawne oko fanów zauważyło jednak, że przy roku 2027, obok tytułu Avengers: Secret Wars, pojawił się fanowski plakat. Problem w tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z pomyłki i może błędnie sądzić, iż w filmie pojawią się Spider-Man w wersji Milesa Moralesa, znany z animacji, oraz komiksowy mocarz o nazwie Beyonder. Z przecieków wynika, że te postacie w ogóle nie pojawią się na ekranie.

Wpadka Disneya z Avengers: Secret Wars

Informację o wykorzystaniu nieoficjalnego, fanowskiego plakatu przez Disneya potwierdził brazylijski portal rozrywkowy Omlete. To zaskakująca wpadka, bo materiał znalazł się w kluczowym miejscu prezentacji projektów.

Ta sytuacja nie pomaga Marvel Studios, które wciąż walczy o odbudowanie zaufania widzów i ich wiary w jakość filmów MCU. Taki amatorski błąd ze strony Disneya tylko dolewa oliwy do ognia, bo w mediach społecznościowych i na Reddicie już pojawiło się sporo negatywnych komentarzy.

Avengers 5 - kto pokonał Kanga?

Pisaliśmy dziś, że w pierwotnej wersji Avengers 5 czarny charakter, Kang Zdobywca, miał zostać pokonany przez Young Avengers. Alex Perez z The Cosmic Circus dodał, że tym konkretnym Kangiem był komiksowy Nate Richards – ojciec Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki. W MCU jednak ta postać nigdy się nie pojawiła i mało prawdopodobne, by miało się to zmienić w Avengers: Doomsday.

Prace nad Avengers: Doomsday nadal trwają. W 2026 roku ekipa rozpocznie zdjęcia do Avengers: Secret Wars. Oficjalna kampania promocyjna widowiska Marvela ma wystartować w grudniu 2025 roku.

Źródło: cbr.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney avengers: secret wars MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Avengers: Secret Wars Sci-Fi
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Rekrut
-

Pierwszy zwiastun 8. sezonu Rekruta. Kiedy premiera popularnego serialu policyjnego?

2 Tysiąc ciosów 2 sezon
-

Zwiastun 2. sezonu Tysiąca ciosów. Stephen Graham walczy na gołe pięści w XIX wieku.

3 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

4 Avatar: Frontiers of Pandora Z Popiołów DLC
-

Dodatek Z Popiołów na krótkiej rozgrywce. Zobacz fabularne DLC do Avatar: Frontiers of Pandora

5 Spider-Man Knull
-

Znani superbohaterowie w mrocznej odsłonie. Szpony, zęby i rogi to dopiero początek

6 The Boys - ranking sezonów
-

Ranking sezonów z franczyzy The Boys. Jak ocenili je widzowie i krytycy?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV