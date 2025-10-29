Reklama
Zwiastun 2. sezonu Tysiąca ciosów. Stephen Graham walczy na gołe pięści w XIX wieku.

Napięcie, pot i krew ponownie wypełnią londyńskie zaułki – Hulu pokazało zwiastun drugiego sezonu Tysiąca ciosów. Serial twórcy Peaky Blinders znów przenosi widzów do mrocznego świata walk i zdrady.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Rękawice bokserskie znów w boju. Hulu opublikowało pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Tysiąc ciosów— mrocznego dramatu bokserskiego osadzonego w realiach lat 80. XIX wieku, stworzonego przez Stevena Knighta, twórcę Peaky Blinders. Popularny dramat kryminalny odniósł ogromny sukces od czasu premiery na Hulu w lutym 2025 roku. Akcja serialu rozgrywa się w Londynie lat 80. XIX wieku i opowiada o kobiecym syndykacie przestępczym, który wchodzi w konflikt ze podziemiem nielegalnych walk na gołe pięści. 

Tysiąc Ciosów - zwiastun 2. sezonu

Po emocjonującym pierwszym sezonie serial został przedłużony na kolejny, którego premiera odbędzie się na początku nowego roku. Tysiąc ciosów może pochwalić się imponującą obsadą — oprócz Grahama występują m.in. Erin Doherty, Malachi Kirby, James Nelson-Joyce i Hannah Walters. Wygląda na to, że w drugim sezonie relacje między bohaterami nabiorą nowej głębi.

W zwiastunie widać, jak król nielegalnych walk z East Endu gromadzi wokół siebie zarówno przyjaciół, jak i wrogów, próbując zjednoczyć ich wobec wspólnego zagrożenia.

Premiera drugiego sezonu Tysiąca Ciosów odbędzie się na Hulu 9 stycznia 2026 roku.

Źródło: screenrant.com

