Ucieczka, zakładnicy i napięcie. Adam Driver pojawi się w nowym dramacie Netflixa

YouTube

Reklama

Netflix zdobył kolejny gorący serial dramatyczny — tym razem z Adamem Driverem w roli głównej. Platforma nabyła prawa do produkcji Rabbit, Rabbit, kryminalnego dramatu określanego jako historia w duchu Pieskiego popołudnia. Po dużym zainteresowaniu wśród konkurencji, Netflix zdecydował się od razu zamówić serial bez etapu pilotażowego.

Rabbit, Rabbit - fabuła, obsada

Kiedy zbiegły więzień zostaje osaczony przez funkcjonariuszy prawa na parkingu dla ciężarówek, bierze zakładników, by negocjować swoją wolność. Jednak sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, przeradzając się w nieprzewidywalny eksperyment społeczny z udziałem jego więźniów, a także emocjonalny pojedynek z doświadczonym negocjatorem FBI, wyszkolonym w zakresie ‘taktycznej empatii’.

Na razie nie ujawniono, w kogo konkretnie wcieli się Adam Driver. Za scenariusz odpowiada Peter Craig, autor Top Gun: Maverick i twórca serialu Apple TV Dope Thief z Brianem Tyree Henrym. Reżyserią zajmie się Philip Barantini, znany z charakterystycznego „jednego ujęcia” w brytyjskim hicie Netfliksa Dojrzewanie.