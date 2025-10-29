Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ucieczka, zakładnicy i napięcie. Adam Driver pojawi się w nowym dramacie Netflixa

Rabbit, Rabbit opowie o zbiegłym więźniu, który osaczony na parkingu dla ciężarówek bierze zakładników. W jednej z głównych ról pojawi się Adam Driver.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  rabbit rabbit 
serial netflix adam driver
Adam Driver YouTube
Reklama

Netflix zdobył kolejny gorący serial dramatyczny — tym razem z Adamem Driverem w roli głównej. Platforma nabyła prawa do produkcji Rabbit, Rabbit, kryminalnego dramatu określanego jako historia w duchu Pieskiego popołudnia. Po dużym zainteresowaniu wśród konkurencji, Netflix zdecydował się od razu zamówić serial bez etapu pilotażowego.

Rabbit, Rabbit - fabuła, obsada

Kiedy zbiegły więzień zostaje osaczony przez funkcjonariuszy prawa na parkingu dla ciężarówek, bierze zakładników, by negocjować swoją wolność. Jednak sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, przeradzając się w nieprzewidywalny eksperyment społeczny z udziałem jego więźniów, a także emocjonalny pojedynek z doświadczonym negocjatorem FBI, wyszkolonym w zakresie ‘taktycznej empatii’.

Na razie nie ujawniono, w kogo konkretnie wcieli się Adam Driver. Za scenariusz odpowiada Peter Craig, autor Top Gun: Maverick i twórca serialu Apple TV Dope Thief z Brianem Tyree Henrym. Reżyserią zajmie się Philip Barantini, znany z charakterystycznego „jednego ujęcia” w brytyjskim hicie Netfliksa Dojrzewanie.

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  rabbit rabbit 
serial netflix adam driver
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Elizabeth Olsen - Scarlet Witch
-

Scenarzysta Doktora Strange'a 2 nie widział WandaVision? Plotki zdementowane

2 Rekrut
-

Pierwszy zwiastun 8. sezonu Rekruta. Kiedy premiera popularnego serialu policyjnego?

3 Tysiąc ciosów 2 sezon
-

Zwiastun 2. sezonu Tysiąca ciosów. Stephen Graham walczący na gołe pięści w XIX wieku

4 Avengers: Doomsday
-

Wpadka Disneya z Avengers: Secret Wars. Wykorzystali fanowski plakat filmu

5 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

6 Avatar: Frontiers of Pandora Z Popiołów DLC
-

Dodatek Z Popiołów na krótkiej rozgrywce. Zobacz fabularne DLC do Avatar: Frontiers of Pandora

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV