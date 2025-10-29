Reklama
Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

Premiera 4. sezonu Wiedźmina od Netflixa już wkrótce, dlatego przygotowaliśmy dla Was garść informacji o nadchodzącej serii. Ile potrwają konkretne odcinki? Pokazano też nowe klipy, a showrunnerka usiłowała wyjaśnić kontrowersyjnę kwestię z ostatniego zwiastunu.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wiedźmin 
netflix liam hemsworth klip
Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa fot. Netflix
Już niebawem na Netflixie pojawi się 4. sezon serialu Wiedźmin, tym razem z Liamem Hemsworthem w roli głównej. Pojawiło się kilka nowych informacji, a także klipów z nadchodzącej serii. Zebraliśmy dla Was w całość najciekawsze aktualizacje.

Ranking sezonów z franczyzy The Boys. Jak ocenili je widzowie i krytycy?

Będzie to najkrótszy dotychczasowy sezon Wiedźmina. Osiem odcinków o łącznym czasie trwania 427 minut. Oto ile potrwają odcinki 4. sezonu Wiedźmina:

  • Odcinek 1 - 58 minut
  • Odcinek 2 - 60 minut
  • Odcinek 3 - 51 minut
  • Odcinek 4 - 54 minuty
  • Odcinek 5 - 55 minut
  • Odcinek 6 - 48 minut
  • Odcinek 7 - 50 minut
  • Odcinek 8 - 51 minut

Showrunnerka serialu odniosła się z kolei do kontrowersyjnej kwestii, która padła z ust Geralta w ostatnim zwiastunie nowej serii. Biały Wilk krzyczy wówczas w trakcie bitwy: "Let's fuc**** move", co w polskim zwiastunie przetłumaczono na: "Zaraza, ruchy!". Kwestia ta została negatywnie odebrana przez anglojęzycznych fanów książek Andrzeja Sapkowskiego, zdaniem których brzmi bardziej, jakby Geralt był żołnierzem amerykańskiej piechoty morskiej niż łowcą potworów. Lauren Hissrich skomentowała to następująco:

Nigdy nie wiesz, co będzie kontrowersyjne. Nie wiesz, co zadziała.

Ta kwestia w kontekście bitwy ma sens. Jest też bardzo fajna. To jeden z momentów, w którym myślisz: "To nie jest coś, co powiedziałby mój Geralt". Owszem, jest. To coś, co powiedziałby nasz Geralt. W tamtym momencie pasuje to idealnie.

Takie tłumaczenie nie przekonało jednak fanów:

Opublikowano też kilka nowych klipów z 4. sezonu. W dwóch z nich widzimy Geralta Liama Hemswortha, który z niesamowitą szybkością i precyzją siecze przez kolejne zastępy wrogów. Choreografia walk nie uległa zatem pogorszeniu i wygląda na to, że aktor przyłożył się i spełnił wymagania fizyczne powiązane z tą rolą. Jak Wy oceniacie te klipy?

Wiedźmin: sezon 4 - nowe klipy

arrow-left
Wiedźmin: sezon 4 - nowe klipy
Źródło: fot. X (@RedanianIntel)
arrow-right

Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu

Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.

Wiedźmin - nowe zdjęcie z 4. sezonu

arrow-left
Wiedźmin - nowe zdjęcie z 4. sezonu
fot. Netflix/Entertainment Weekly
arrow-right

Źródło: X (@RedanianIntel)

