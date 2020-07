Xiaomi wprowadza do sprzedaży swój pierwszy telewizor OLED

Źródło: Xiaomi

Pierwszy telewizor Xiaomi, który trafił na polski rynek, był produktem budżetowym. Za ok. 2 tysiące złotych otrzymaliśmy dość przyzwoity sprzęt przystosowany do wyświetlania materiałów 4K. Zastosowana matryca może nie była najwyższych lotów, ale w swojej półce cenowej urządzenie wypadała całkiem nieźle. Jednak Xiaomi nie chce ograniczać się do budżetowych sprzętów i planuje podbić rynek telewizorem klasy premium.

Na chińskim rynku zadebiutował pierwszy OLED tej korporacji. Urządzeniu z linii Master Series, daleko do klasycznego budżetowca, gdyż wyposażono go w 120-hercową, 10-bitową matrycę produkcji LG, która pokrywa aż 98,5% kinowy palety barw DCI-P3. Sprzęt wspiera kluczowe standardy Dolby Vision, HDR10+, HDR oraz HLG i oddaje do dyspozycji użytkownika 65-watowy system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Według Xiaomi nowe telewizory idealnie sprawdzą się w rękach graczy m.in. dzięki opóźnieniu wyświetlania obrazu rzędu 1 ms. Użytkownicy będą mogli skorzystać także z technologii zmiennego odświeżania czy upłynniania ruchu, a za komunikację z zewnętrznymi urządzeniami odpowiadają tu porty HDMI w wersji 2.1. Jeśli zaś chodzi o wzornictwo, to projektanci postawili na bezramkową formę – telewizor będzie miał tak cienką obudowę przednią, że obraz będzie niemal wylewał się na ścianę.

Na razie 65-calowe OLED-y od Xiaomi dostępne są wyłącznie na chińskim rynku, gdzie wyceniono je na 12999 juanów czyli równowartość ok. 7300 zł. Nie wiadomo, czy w najbliższym czasie trafią na rynek europejski a jeśli tak, to ile przyjdzie nam za nie zapłacić.