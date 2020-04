Xiaomi Mi Note 10 Lite – nowy budżetowiec na horyzoncie

Debiut Xiaomi Mi 10 był dla miłośników technologicznej chińszczyzny sporym szokiem. Marka, która kojarzyła się z tanimi telefonami, zaprezentowała sprzęt za 4 tysiące złotych (model Pro), zbliżając się tym samym do półki cenowej topowym androidowych graczy. Jak się jednak okazało, Xiaomi nie rezygnuje z produkcji modeli przystępnych cenowo. Najlepszym dowodem jest premiera Mi Note 10 Lite.

Ta uproszczona wersja klasycznego Mi Note’a 10 ma wszystko, czego potrzeba, aby do czerwoności rozgrzać serca fanów Xiaomi. Ten model ze średniej półki cenowej wyposażono w 6,47-calowy ekran AMOLED, który sprawdzi się podczas oglądania filmów czy grania w tytuły mobilne. Za płynną pracę urządzenia odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 730G wsparty 6 GB pamięci RAM i zasilany baterią o pojemności 5260 mAh, a wszystko to otrzymamy w cenie 349 $ (ok. 1460 zł) za wersję z 128 GB pamięci bądź 399 $ (ok. 1670 zł) w przypadku modelu z 258 GB.

Ciężko o wszechstronniejszy sprzęt z tej półki cenowej, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, jak dobry układ optyczny zaoferuje Mi Note 10 Lite. Główny obiektyw pracuje w rozdzielczości 64 MP, oprócz tego skorzystamy z teleobiektywu (8 MP), obiektywu ultraszerokokątnego (8 MP), macro (5 MP) oraz czujnika głębi (2 MP). Do fotografowania i filmowania będzie jak znalazł. Producent nie zapomniał także o technologii szybkiego ładowania - do telefonu dorzuca 30-watową ładowarkę.

Firma zaprezentowała nowy sprzęt podczas konferencji on-line, którą można obejrzeć na youtube'owym kanale Xiaomi:

Oprócz Xiaomi Mi Note 10 Lite zapowiedziano także dwa inne urządzenia, które pojawią się w globalnej dystrybucji. Wkrótce do sprzedaży w Europie i Stanach Zjednoczonych trafi Redmi Note 9 Pro z procesorem Qualcomm Snapdragon 720G oraz 6 GB RAM. Sprzęt będzie dostępny w wersjach 64 GB (269 $) oraz 128 GB (299 $), z poczwórnym układem optycznym z aparatem głównym pracującym w rozdzielczości 64 GB.

Najtańszą z globalnych nowości Xiaomi, smarton Redmi Note 9, kupimy już za 199$. W tej cenie dostaniemy sprzęt z procesorem Helio G85, 3 GB RAM oraz 64 GB na dane. W cenie 249 dolarów dystrybuowany będzie model z 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci. W Redmi Note 9 również znajdziemy poczwórny układ optyczny z aparatem głównym o rozdzielczości 48 MP.