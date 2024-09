Nowe nazwisko w obsadzie 3. sezonu Yellowjackets. To dwukrotna zwyciężczyni Oscara

materiały prasowe

Reklama

Hilary Swank dołączyła do 3. sezonu Yellowjackets. Ma to być występ gościnny, ale źródła prestiżowego portalu Deadline twierdzą, że jest szansa, by stała się stałym członkiem obsady, jeśli serial ponownie zostanie przedłużony. Nie ujawniono jeszcze, kogo zagra artystka.

Hilary Swank to znana aktorka. Zdobyła dwa Oscary. Jeden za pierwszoplanową rolę w filmie Za wszelką cenę z 2004 roku, a drugi za występ w Nie czas na łzy z 1999 roku. Oba tytuły zapewniły jej także po Złotym Globie. Poza tym możecie ją znać także z takich produkcji jak Nie jesteś sobą (2014), P.S. Kocham cię (2007) czy Bezsenność (2002).

Yellowjackets opowiada o grupie dziewcząt, które przeżyły katastrofę lotniczą i zostały zmuszone do przetrwania w dziczy. Serial został stworzony przez Ashley Lyle i Barta Nickersona. Ma na koncie aż 10 nominacji do prestiżowej nagrody Emmy. Christina Ricci zdobyła także Złotego Globu za występ w produkcji w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa w telewizji. Można więc śmiało przyznać, że został doceniony przez krytyków.

3. sezon Yellowjackets ma zadebiutować w 2025 roku. Dokładna data premiery nie jest na razie znana. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu: